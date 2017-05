Hệ Thống Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago: Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Cho Ba Cảnh Sát Bảo Vệ Mới

Trong Lễ Tuyên Thệ.

(Tin từ Santa Ana, CA)—Tại buổi họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago (viết tắt là RSCCD) vào ngày 24 tháng Tư vừa qua, ba cựu cảnh sát viên của Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD) là Monte Huotari, Frank Prado và Ray Wert đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị RSCCD là John Hanna đứng ra làm lễ tuyên thệ để trở thành cảnh sát bảo vệ trong Ban An toàn và An Ninh của hệ thống đại học RSCCD.Ba vị cảnh sát bảo vệ mới này sẽ chịu trách nhiệm giữ an toàn và an ninh cho sinh viên, nhân viên và khách đến thăm tại tất cả các địa điểm của hệ thống đại học RSCCD. Họ sẽ điều tra những sự việc mang tính chất tội phạm hay không mang tính chất tội phạm xảy ra ở khuôn viên trường và tại các trung tâm giáo dục trực thuộc hệ thống đại học. Áp dụng các tiêu chuẩn giữ trật tự phù hợp cộng đồng, họ sẽ ngăn chặn và phòng ngừa bất kỳ hành động phạm pháp nào xảy ra trong môi trường một trường đại học cộng đồng.Những vị cảnh sát bảo vệ mới nhậm chức sẽ cùng các nhân viên an toàn và an ninh có súng và không có súng bảo vệ cho hệ thống đại học RSCCD cùng sinh viên, ban giảng huấn, nhân viên cũng như khách đến thăm các trường.Với 27 năm làm việc cho OCSD, ông Frank Prado có kinh nghiệm rộng lớn trong ngành thi hành công lực. Ông đã từng phụ trách cai tù, tuần tra, điều tra buôn lậu ma tuý ở Bắc và Nam của hạt Orange County, cũng như chống băng đảng và làm thám tử điều tra của đội VICE. Trong lúc làm việc cho đội VICE, ông đã điều tra và triệt nạn mãi dâm, cờ bạc, buôn bán ma tuý, và buôn lậu rượu bia. Mỗi loại công việc đã giúp cho ông có dịp chỉ huy các toán lớn nhỏ, cũng như huấn luyện cho cảnh sát và dạy tại trường huấn luyện cảnh sát cấp vùng. Tài điều tra của ông đã đem lại cho ông nhiều giải thưởng và sự khen tặng, nhất là trong các vụ liên quan đến buôn bán ma tuý.Cùng với ông Frank Prado, ông Ray Wert có 27 năm làm việc cho OCSD. Ông đã từng phụ trách cai tù và tuần tra, cũng như làm thám tử điều tra các vụ liên quan đến buôn bán ma tuý và giết người. Ông đã nhận được nhiều sự khen tặng từ Quốc hội California và Hoa Kỳ cho khả năng giải quyết các vụ không có manh mối. Hai vụ không có manh mối mà đã được ông tìm ra đã được nói đến trong hai phim tài liệu khác nhau. Gần đây nhất, ông đã hoàn tất sự phân công làm trung sĩ của nha giao thông cấp vùng trong đội tái dựng các tai nạn lớn và chi tiết ăn cắp xe. Ông cũng giữ cho đường phố của hạt Orange County, nhất là tại Santa Ana, an toàn không có các tài xế say rượu và lái xe không có bằng lái.Viên cảnh sát bảo vệ cuối cùng được tuyên thệ là Monte Huotari, là nhân viên từng làm việc 26 năm cho OCSD. Ông đã từng phụ trách cai tù, tuần tra khi là hạ sĩ cũng như trung sĩ cảnh sát, và từng thuộc đội chống băng đảng trong vùng Bắc hạt Orange County. Ông là chuyên viên về băng đảng và nhận diện ma tuý, đã từng ra làm chứng trước toà cho OCSD và các cơ quan khác tại hạt Orange County trong những vụ nghiêm trọng. Trước khi làm việc cho OCSD, ông từng làm quân cảnh cho Không quân Hoa Kỳ. Gần đây nhất ông được phân công làm trung sĩ cho Phòng Điều tra Đặc biệt trong Đội chống Băng đảng của OCSD.Sau cuộc nghiên cứu bao quát nhằm thẩm định sự chuẩn bị của hệ thống RSCCD đối với các mối nguy liên quan đến an toàn công cộng do Nhóm Đặc nhiệm An toàn Công cộng của RSCCD thực hiện vào năm 2014, hệ thống đại học được khuyến cáo nên chuyển sang có lực lượng hỗn hợp, gồm các cảnh sát bảo vệ có súng và không có súng. Với các viên cảnh sát bảo vệ mới nhậm chức, hiện có bảy cảnh sát có súng bảo vệ an toàn công cộng cho toàn hệ thống đại học. Hệ thống đại học RSCCD còn có kế hoạch tăng cường thêm cảnh sát có súng trong vòng mười hai tháng tới.Muốn biết thêm về Ban An toàn và An Ninh của hệ thống đại học RSCCD, hãy vào: www.rsccd.edu/Security-and-Public-SafetyVài nét giới thiệu về Rancho Santiago Community College DistrictSanta Ana College và Santiago Canyon College là các trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District, phục vụ dân chúng sống tại Anaheim Hills, Orange, Santa Ana, Villa Park và một phần của Anaheim, Costa Mesa, Irvine, Fountain Valley, Garden Grove, và Tustin. Cả hai trường đều có chương trình đào tạo để sinh viên chuyển lên đại học hệ bốn năm và có nghề nghiệp, các lớp nâng cao kiến thức cá nhân hay trình độ chuyên môn, và các chương trình huấn luyện theo nhu cầu riêng của hãng xưởng và ngành nghề.