34.2% Nhà Trở Lại Trị Giá Trước Suy Thoái

Hầu hết các căn nhà ở Mỹ đều có trị giá ít hơn trị giá trước suy thoái, theo một phúc trình được công bố hôm Thứ Tư cho biết.Tài liệu mới nhất từ trang mạng địa ốc Trulia cho thấy rằng chỉ 34.2% căn nhà đã phục hồi lại trị giá cao nhất được chính thức ghi nhận trước suy thoái vào năm 2008. Trulia phỏng đoán rằng phải tới năm 2025 thì tất cả trị giá nhà trên toàn quốc mới hồi phục lại thực sự.“Chúng ta tuyệt đối chưa ra khỏi rừng xa đến mức giá nhà được xem là hồi phục,” theo kinh tế gia của Trulia là Ralph McLaughlin nói với MarketWatch. “Tai nạn thị trường nhà cửa là một tượng đài. Sự lo ngại về thị trường nhà cửa vẫn chưa hết và sẽ trông thấy trong tương lai nhất định.”Tài liệu của Trulia bắt nguồn từ các thương vụ nhà thực sự, và họ so sánh với giá cao nhất lúc trước đối với căn nhà. Ngược lại, chỉ số nổi tiếng Case-Shiller dựa vào xca1c tài liệu thương vụ lập đi lập lại đối với cùng căn nhà để suy đoán giá lên xuống bao nhiêu. Tài liệu đó rồi thì được tập hợp vào chỉ số thành thị và được so sánh với các thời kỳ trước đó.Kinh tế gia của Trulia là Ralph McLaughlin so sánh những nhà theo dõi giá nhà với thị trường chứng khoán: Nói rằng Case-Shiller lên hay xuống giống như nói về Dow Jones Industrial Average hay S&P 500 là tăng hay giảm – nơi mà xem tài liệu về địa ốc cá biệt của Trulia là trông giống một chứng khoán đơn lẻ.