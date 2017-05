Bắc Cali: Phạt Về Lỗi Khi Lái Xe Kỳ Thị Đối Với Da Đen, Gốc Latin

Một cuộc nghiên cứu phổ biến bởi tổ chức có tên là Lawyers Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area (Ủy Ban Các Luật Sư về Dân Quyền Vùng Vịnh San Francisco) nói rằng cư dân California đang trả một số lệ phí và tiên phạt cao nhất Hoa Kỳ vì giấy phạt vi cảnh, và rằng các sắc dân thiểu số bị thê thảm nhất.Bản phúc trình có tên là Paying More for Being Poor: Bias and Disparity in Californias Traffic Court System (Trả Nhiều Hơn Chỉ Vì Nghèo: Bất Công và Dị Biệt Trong Hệ Thống Tòa Án về Giao Thông California) nói rằng tiền lệ phí và tiền phạt có thể gây gian nan tài chánh cho dân nghèo California.Phương pháp tiểu bang phạt thường bao gồm việc treo bằng lái xe, như thế là thê thảm vì sẽ làm mất việc làm, gây ra nghèo thêm và án tù.Nghiên cứu này nói chính sách dòm ngó kỹ hơn các cộng đồng màu da và sắc tộc, dân Mỹ da đen và gốc Châu Mỹ Latin thường bị giấy phạt về luu thông hơn dân da trắng và gốc Á, và nhiều phần là bị phạt vì lái xe trong khi không có bằng lái trong khi thực tế nhìn trên đường lộ không thể hiện lỗi nào về lái xe vi phạm.Dữ kiện ở vùng Vịnh San Francisco cho thấy dân Mỹ da đen có xác suất gấp 16 lần người thường để bị bắt vào nhà tù cấp quận về tội không có khả năng tài chánh trả tiền phạt.