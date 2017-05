Sài Gòn: Quán Cà Phê Vợt Rất Xưa Ở Khu Người Hoa

Theo kiểu pha truyển thống, cà phê đựng cái siêu bằng đất để “kho” tức giữ nóng thường trực trên bếp than, khách gọi mới rót ra tách.

Nằm ở đường Tân Phước, lọt thỏm phía sau khu chợ Thiếc (quận 11 Sài Gòn), một quán cà phê rất xưa của khu người Hoa luôn được mọi người nhớ đến với hình ảnh cái bếp lửa than đỏ rực cùng ấm cà phê tỏa ra nghi ngút vừa khói vừa hương cà phê khắp quán, theo Ivivu.com.Hao hao giống những tiệm Tàu bán cà phê vợt ở vùng Sài Gòn – Chợ Lớn xưa, cái quán cà phê cũ kỹ ấy được mọi người gọi tạm là “quán chú Thanh” do chẳng treo bảng hiệu, bàn ghế cũng không nhiều. Nhưng nói như những người Hoa sinh sống tại đây,thì chỉ cần ngửi thấy mùi thơm cà phê là dân ghiền cà phê tự tìm đến đúng y chỗ.Ivivu.com dẫn lời ông Lưu Nhân Thanh, chủ quán, cho biết ông vốn là người nghiện cà phê từ hơn 50 năm trước, cứ sáng nào cũng pha một ly, có khi ngồi một mình, có lúc pha cho cả mấy ông bạn láng giềng. “Thấy tôi khéo pha ra cà phê ngon, có người xui tôi mở quán. Vậy là tôi thử làm. Nào ngờ bán luôn từ đó đến giờ”, ông Thanh kể.Quán ông Thanh chỉ theo kiểu pha truyền thống, đó là bột cà phê được cho vào chiếc túi vải mỏng (còn gọi là vợt). Chiếc vợt đặt vào một chiếc siêu (ấm) bằng đất nung rồi chế nước thật sôi vào như kiểu pha trà.Theo Ivivu.com, nước cà phê đầu tiên gọi là nước cốt, đây cũng là lượt cà phê chất lượng nhất của một lần pha. Siêu cà phê cốt được bắc lên một bếp than trước khi rót cho khách. Cách chế biến này mà nhiều người gọi là cà phê kho, tức bắc lên bếp nấu tới nấu lui với thời gian dài.Nước pha cà phê được chủ quán nấu bằng bếp củi. Chính vì điều này mà cà phê sau khi thành phẩm có mùi rất đăc trưng. Không cô đặc hay đậm mùi như các kiểu pha bằng phin hay bằng máy hiện đại, ly cà phê “kho” có hương vị rất riêng, mùi cà phê không quá nồng.Theo Ivivu.com, tùy theo sở thích của từng người khách mà chủ quán có cách pha gia giảm khác nhau nhưng nói chung là giá đều rẻ: cà phê đen nóng giá chỉ 4,000 đồng một ly, cà phê sữa nóng thì 6,000 đồng.Giữ mức giá bình dân như thế từ hơn chục năm nay, quán cà phê ông Thanh vẫn là điểm đến quen thuộc của nhiều người. Đặc biệt có một cụ bà người Hoa, đã 97 tuổi, xem như khách hàng cao tuổi nhất của quán. Bà cho biết từ hơn 40 năm nay, làm gì làm ngày nào cũng ghé quán để uống một tách cà phê kho cho ưng ý.