Sài Gòn: Quán Chay Trăm Năm Tuổi, Nức Tiếng Ngon Sạch

Mặt tiền đơn sơ, giàn dị của quán cơm chay Tín Nghĩa.

Tọa lạc ngay giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, quán cơm chay Tín Nghĩa đã gần trăm năm tuổi, đã được thừa kế đến đời thứ ba, vẫn ung dung phục vụ khách gần xa..., theo Thanh Niên (TNO).Nằm gần chợ Bến Thành (số 9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1), khu vực đang ồ ạt phát triển lối kiến trúc hiện đại như mở metro, bến trung tâm mới cho xe bus..., nhưng quán cơm chay Tín Nghĩa vẫn giữ vẻ riêng kiểu nhà ống cũ, bàn ghế cũ, khăn trải bàn kiểu cũ với hoa văn xưa... khiến thực khách, nhất là các bác lớn tuổi có cảm giác đang được dùng bữa ngay trong ngôi nhà từ đường thân quen, xưa cũ của mình.Theo TNO, khác hẳn kiểu đặt tên món chay thật mỹ miều, mang hơi hướm món mặn nơi một số nhà hàng chay hiện nay, ở quán chay Tín Nghĩa tất cả các món đều gọi tên theo rau, củ, quả, nấm, đậu hủ... Nhưng thực đơn vẫn phong phú, khách dùng với cơm trắng có thể chọn nhiều món xào, món canh, món kho. Bên cạnh đó còn có những món bún, mì chay; hoặc những món ăn chơi như gỏi cuốn, bì cuốn… Mỗi món đều có hương vị rất riêng, ngon theo một cách rất lạ mà chỉ nơi đây mới có được, không thể lẫn vào đâu.Mặt khác, cũng theo ghi nhận của TNO, ở quán chay trăm năm tuổi này, điều đầu tiên mà thực khách phải công nhận đó là ưu điểm vệ sinh. Không phải chỉ ở sàn nhà, bàn ghế hay muỗng đũa, mà từ trong từng lá rau, bẹ nấm… đều thể hiện rõ ràng chủ trương xưa nay của quán là đề cao sự sạch sẽ, an toàn cho thực khách của mình.TNO dẫn lời ông John Aloia (nhân viên Lãnh sự Quán Mỹ tại Sài Gòn), một khách quen của quán Tín Nghĩa, nói: "Tôi đến Việt Nam cách đây hơn 10 năm và trung thành với quán này bởi nhiều lý do: chủ quán nấu món chay ngon, giá tốt và tôi chưa bao giờ bị đau bụng. Vì vậy tôi yêu món Việt và nói tiếng Việt. Chủ quán là người rất khiêm nhường, không nói nhiều nhưng về khẩu vị của từng thực khách thế nào là họ nắm hết. Như tôi, đến ăn gần như không cần đọc thực đơn, chủ quán tự biết tôi thường gọi món gì...".Mỗi khách khi đến quán đều được mời một ly trà nóng sau bữa ăn, thay vì trà đá như thói quen của người Sài Gòn, TNO ghi nhận. Với nhiều vị khách, ban đầu có vẻ khó hiểu, có vẻ bất ngờ. Nhưng dùng món rồi, họ nhâm nhi trà rồi sẽ hiểu, rằng do vị giác không bị đánh lừa bởi đá lạnh sẽ khiến dư vị của thức ăn vương vấn rất lâu, lúc này người ăn mới thấm hết được hương vị đặc biệt mà Tín Nghĩa gửi trong từng món ăn của mình.TNO dẫn lời cô chủ quán cơm chay Tín Nghĩa, cho biết thay vì cho thuê mặt bằng giá chục triệu để yên ổn sống, cô đã quyết thực hiện nề nếp, thói quen của gia đình vốn được gìn giữ cả thế kỷ qua. “Tiền bạc là phù du, chỉ tình cảm của khách dành cho mình mới thật sự có ý nghĩa” – cô chủ quán nhẹ nhàng chia sẻ, ngay giữa khi tất bật tiếp những khách quen của cô.