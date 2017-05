Phẩm Chất Đời Sống Tốt Nhất Thế Giới: Boston Vào Top-10

Ngân hàng Đức đã xếp hạng 47 thành phố dựa vào giá nhà, mức ô nhiễm, chi phí cuộc sống, thời gian lái xe đi làm và nhiều thứ khác.1 - Wellington, thủ đô của New Zealand đứng đầu danh sách 47 thành phố có phẩm chất đời sống tốt của ngân hàng Deutsche, được xếp hạng trong số 3 thành phố hàng đầu về ô nhiễm thấp, thời gian lái xe đi làm và giá nhà so với lương. Các cư dân của thành phố này cũng có sức mạnh mua sắm, theo ngân hàng Đức cho biết.2 - Đại diện cho Anh Quốc lọt vào top-10 là thủ đô của Scottland là thành phố Edinburgh. Ngân hàng Đức phát hiện đây là nơi có thời gian lái xe đi làm tốt nhất và cũng được chấm điểm cao về sự hài lòng đối với chăm sóc sức khỏe và giá nhà khi so sánh với mức thu nhập.3 - Thủ đô Vienna của Áo được ngân hàng Đức xếp hạnh đầu đối với chăm sóc sức khỏe, và hạng ba đối với thong thả đường lái xe đi làm.4 - Thành phố thứ 2 của Úc nằm trong top-10. Melbourne được xếp hạng 3 về sức mạnh mua sắm, hạng 7 về chăm sóc sức khỏe và hạng 6 về khí hậu.5 - Thành phố lớn nhất của Thụy Sỹ là Zurich lọt vào top-5. Nó được xếp hạng đầu về sức mua sắm trong số 47 thành phố nằm trong danh sách của ngân hàng Đức.6 - Thủ đô Đan Mạch là Copenhagen rất đắt đỏ về khách sạn, theo tài liệu của ngân hàng Đức. Nó là thành phố rất tốt cho việc lái xe đạp, vì trách nhiệm của những tài xế lái xe hơi rất cao. Nhưng còn điểm cao về an toàn công cộng, thời gian lái xe đi làm và sự sạch sẽ môi trường làm cho Đan Mạch vào top-10.7 - Thủ đô Canada là Ottawa có điểm cao nhờ sức mua sắm mạnh và nhà cửa vừa túi tiền cũng như rất ít ô nhiễm.8 - Thành phố Boston của Hoa Kỳ là thủ phủ của tiểu bang Massachusetts được điểm cao nhờ giá nhà rẻ, ô nhiễm thấp và chăm sóc sức khỏe tốt.9 - Thành phố lớn nhất của Hòa Lan là Amsterdam có điểm cao nhờ thời gian lái xe ngắn và chăm sóc sức khỏe tốt.10 - Sydney của Úc cũng lọt vào top-10, nhơ có sức mua sắm mạnh, mức ô nhiễm và khí hậu thấp.