Số Trẻ Em Nhật, Hàn Đều Giảm

TOKYO/SEOUL -- Cả Nhật Bản và Nam Hàn cùng báo nguy hiện tượng dân số trẻ em ngaỳ càng giảm. Và điều này gây nỗi lo về cả quốc phòng, kinh tế, xã hội...Bản tin NHK cho biết số trẻ em Nhật Bản giảm năm thứ 36 liên tiếp.Hôm thứ Sáu, ngày 5/5, là ngày Thiếu nhi, một ngày lễ của Nhật Bản. Theo dữ liệu được chính phủ công bố trước đó, số trẻ em của Nhật Bản tiếp tục giảm.Các quan chức Bộ Tổng vụ cho biết, tính đến ngày 1/4, số trẻ em dưới 15 tuổi ở mức thấp kỷ lục, chỉ hơn 15,7 triệu trẻ em, giảm khoảng 170.000 trẻ so với năm ngoái. Đây là năm thứ 36 liên tiếp con số này giảm.Phân tích số liệu cho thấy độ tuổi càng nhỏ thì số trẻ càng giảm.Cụ thể, nhóm trẻ từ 12 đến 15 tuổi có 3,35 triệu trẻ, nhóm trẻ từ 9 đến 11 tuổi chỉ có 3,21 triệu, trong khi nhóm trẻ sơ sinh đến 2 tuổi thấp hơn 3 triệu trẻ.Trẻ em chiếm 12,4% dân số Nhật Bản. Tỷ lệ này thấp hơn so với của Mỹ, Pháp và Đức, mặc dù số liệu được thu thập ở những thời điểm khác nhau.Trong khi đó, bản tin KBS cho biết trẻ em chiếm chưa đầy 10% tổng dân số Nam Hàn.Theo số liệu do Cục thống kê quốc gia Nam Hàn công bố hôm thứ Sáu (5/5), số trẻ em (độ tuổi từ 5 tới 14 tuổi) của Nam Hàn trong năm nay đạt 4.582.000 người, chiếm 8,9% tổng dân số.Tỷ trọng dân số trẻ em trên tổng dân số Nam Hàn đang xác lập mức thấp kỷ lục mỗi năm do tỷ lệ sinh tiếp tục giảm và hiện tượng già hóa dân số diễn ra nhanh chóng.Trong năm 1980, dân số trẻ em của Nam Hàn từng đạt 8,91 triệu em, chiếm 23,4% tổng dân số, tương đương cứ bốn người dân Nam Hàn lại có một trẻ em. Tuy nhiên, vào năm 1989, dân số trẻ em bắt đầu tụt xuống dưới mức 8 triệu người. Chỉ sáu năm sau, tức vào năm 1995, số lượng trẻ em rơi xuống dưới ngưỡng 7 triệu người.Đến giữa những năm 2000, dân số trẻ em duy trì ở ngưỡng 6 triệu người, nhưng sau đó bắt đầu giảm xuống ngưỡng 5 triệu người vào năm 2009, rồi sau đó rơi xuống ngưỡng 4 triệu người từ năm 2014. Số trẻ sơ sinh từng đạt 470.000 trẻ trong năm 2011, bất ngờ tăng lên 485.000 trẻ trong năm 2012, sau đó lại giảm xuống 406.000 em vào năm ngoái, có nguy cơ xuống dưới ngưỡng 400.000 trẻ.Bản tin ghi thêm rằng theo Cục thống kê quốc gia dự đoán dân số Nam Hàn sẽ tăng tới đỉnh điểm là 52,95 triệu người vào năm 2031. Tuy nhiên, dân số trẻ em sẽ tiếp tục giảm, và xuống dưới ngưỡng 4 triệu người vào năm 2039.