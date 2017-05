Nơi Tìm Việc Làm Tốt Nhất Ở Mỹ Là Miami

Tỉ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đang ở mức thấp gần kỷ lục – nhưng vài thành phố có viễn ảnh việc làm sáng sủa hơn những thành phố khác.Phúc trình mới nhất của Indeed xếp hạng 25 nơi tốt nhất cho những người tìm việc làm tại Hoa Kỳ, và các thành phố khí hậu ấm áp tại các tiểu bang như California và Florida cạnh tranh nhau liên tục.Trang mạng nghề nghiệp này tìm hiểu 50 khu vực thành phố tại Hoa Kỳ với việc làm được quảng cáo nhiều nhất, và đánh giá chúng trong 4 yếu tố: sự cân bằng trong cuộc sống và công việc, lương so với chi phí cuộc sống, mở việc làm mới và an toàn hay lợi ích của việc làm.Thành phố Miami đứng đầu bảng, với 3 thành phố khác tại Florida, Orlando (hạng 2), Jacksonville (hạng 7), và Tampa (hạng 20), cũng nằm trong danh sách. Florida là quê nhà của hàng trăm công ty lớn, như Kraft Foods, Disney, và Cisco, và các khu vực thành thị của nó nằm trong số tốt nhất trên toàn quốc đối với sự quân bình việc làm/cuộc sống – vì thế tiểu bang này đặc biệt thu hút người tìm việc làm, theo Indeed cho biết.Nói chung, hơn một nửa các thành phố trên danh sách của Indeed là các tiểu bang Vòng Đai Mặt Trời, và trong các khu vực bình thường không liên kết với các thị trường việc làm rất nóng. Memphis, Tenn. (hạng 10), Las Vegas, Nev. (hạng 11), và Phoenix, Ariz. (hạng 23) là những nơi nổ bật đặc biệt.2 thành phố New England – Hartford, Conn. (hạng 18) và Providence, RI (hạng 21) – cũng nằm trong danh sách. Các khu vực thành phố có dân số thế hệ thiên niên kỷ lớn lao như Austin, TX (hạng 4), San Francisco, CA (hạng 12), và Los Angeles, CA (hạng 15).