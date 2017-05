Đụng Xe Tử Vong 2015: 43% Vì Thuốc, 37% Rượu

WASHINGTON – Say rượu lái xe vẫn là sát thủ trên đường phố… Nhưng say ma túy hay say thuốc trong khi lái xe vẫn là hiện tượng nguy ngập.Đó là kết luận rút từ bản phúc trình về những tai nạn xe vì phê thuốc trong khi lái xe trong năm 2015.Bản phúc trình 2015 GHSA cho thấy ma túy tìm thấy trong 43% những người lái xe liên hệ trong các tai nạn xe chết người, trong khi chỉ có 37% người có chất rượu trong các tai nạn tương tự.Như thế cũng không có nghĩa là phê thuốc gây ra tai nạn xe nhiều hơn say rượu… Lý do vì những cuộc thử nghiệm tìm chất ma túy và tìm chất rượu và các dữ kiện báo cáo lên từ FARS (Hệ Thống Báo Cáo Tai Nạn Chết Người) của Sử An Toàn Xa Lộ hoàn toàn khác nhau – và không thể đối chiếu cam với táo được.FARS ước tính số người chết xuyên qua thử độ rượu trong máu (BAC) và qua mô hình ước tính BAC cho các người lái mà không bị thử nghiệm.FARS không có phương pháp tương tự để thử độ say thuốc hay say ma túy khi không bị thủ nghiệm, vì không có mô hình suy đoán. Và thử nghiệm ma túy thay đổi tùy tiểu bang.Tr6en toàn quốc trong năm 2015, chỉ 57% người lái xe có liên hệ tai nạn chết người được thử nghiệm xem có dính ma túy hay không.Trong các thử nghiệm cho biết có kết quả ma túy, có 35% là dùng cần sa: Trong hơn 400 loại thuốc/ma túy mà Sở An Toàn Xa Lộ theo dõi, 35% người lái xe dùng cần sa trong các tai nạn chết người.Trong khi không dò ra thống kê chết người vì lái xe say ma túy, thống kê cho thấy năm 2015, có 10,265 người chết vì đụng xe liên hệ tới say rượu – tức là 1 người chết mỗu 51 phút đồng hồ.Vấn đề là, những người lái xe say rượu bị tòa kết tội, sẽ có từ 50% tới 75% tiếp tục lái xe trong khi bị treo bằng lái xe.