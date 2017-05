Đà Lạt: 'Cò' Du Lịch Gia Tăng Hoành Hành Khắp Nơi

Ở Thung Lũng Tình Yêu, một trong các điểm du lịch gần trung tâm thành phố Đà Lạt, giới “cò” du lịch thường tụ tập để hoạt động.

Ngay trước dịp nghỉ 30/4 – 1/5, UBND Lâm Đồng đã có văn bản nhắc nhở Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương cùng UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về nạn “cò du lịch” gần đây đã có xu hướng gia tăng, theo Vnexpress.Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Đà Lạt đã xuất hiện thêm nhiều những người hành nghề môi giới mua sắm đặc sản, quà lưu niệm hay tự phát tham dự vào việc hướng dẫn các dịch vụ du lịch, như: ăn uống, phòng nghỉ, vui chơi giải trí, tham quan vườn dâu… Thậm chí, có lúc đám người này còn ngang ngược, đe dọa các tài xế, hướng dẫn viên và du khách, bắt buộc mọi người mua sắm và sử dụng các dịch vụ tại một số địa chỉ do họ đưa ra.Theo Vnexpress, còn có tình trạng nhiều khách đến TP Đà Lạt, do tin vào các lời chào mời của giới “cò” du lịch về các cửa hàng “Đặc sản Đà Lạt”, “Lò mứt” hay “Vườn dâu” …, rốt cuộc phải mua hàng không đảm bảo chất lượng hoặc với giá cao hơn giá thị trường.Vnexpress dẫn lời anh Phạm Tuấn Anh (ngụ quận Gò Vấp, Sài Gòn), một khách du lịch thường xuyên đến Đà Lạt, cho biết: “Cò ở Đà Lạt thì có lâu rồi. Cò khách sạn thì bạt ngàn, đâu cũng có. Cò đồ lưu niệm hay đi vườn dâu thì tập trung ở khu Hồ Tuyền Lâm. Taxi làm cò cũng nhiều, lên taxi là hỏi chỗ ăn thì rất dễ bị 'dính', chở đi mấy chỗ giá mắc. Nói chung kinh nghiệm đi Đà Lạt, nếu muốn hỏi thông tin thì nhìn mặt mà hỏi chứ đừng đụng đâu hỏi đó, sẽ gặp cò”.“Tôi đến Đà Lạt được ba lần. Lần đầu thì cũng có gặp cò phòng khách sạn hay cò taxi này nọ nhưng thấy cũng bình thường. Lần gần đây thì tôi đi theo nhóm tự túc, cũng không bị làm phiền gì. Kinh nghiệm là mình chuẩn bị kỹ lịch trình của mình rồi theo đó cứ đi để không lóng ngóng. Hơn nữa, nhóm tôi chọn đi những điểm xa, mới lạ hơn các điểm quen thuộc nên cò cũng không lui tới”, anh Bảo Đương (ngụ quận Bình Thạnh, Sài Gòn) vừa trở về từ Đà Lạt vào tuần trước chia sẻ.Theo phản ánh của nhiều khách đi chơi Đà Lạt vào các ngày 30/4 và 1/5, giới “cò” du lịch ở đây hoạt động khá sôi động. Đám người này thường tụ tập ở các điểm du lịch gần trung tâm thành phố, như: Vườn hoa Đà Lạt, Thung Lũng Tình Yêu, dọc theo tuyến đường Mai Anh Đào, Phù Đổng Thiên Vương – nơi tập trung nhiều quầy hàng bán “đặc sản Đà Lạt”. Có người tiết lộ rằng, giới cò du lịch được các “quầy đặc sản” chia từ 30% đến 40% hoa hồng trong dịp này nên sẵn sàng “ra quân” khá rầm rộ, Vnexpress ghi nhận.Được biết trong 4 tháng đầu năm, khách du lịch đến tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng khá, với hơn 2 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế gần 148,000 lượt, khách nội địa hơn 1,7 triệu lượt. Riêng trong tháng 4 vừa qua, khách quốc tế đến tỉnh này đạt 36,200 lượt, tức so với cùng kỳ 2016 thì tăng gần 50% nhưng khách nội địa chỉ tăng nhẹ 2,9% với gần 510,000 lượt.