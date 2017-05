Vận Tải Cơ C-919 Chưa Phải Đối Thủ Của Boeing, Airbus; TQ Cần Mua 6,810 Phi Cơ Dân Sự Giá 1,000 Tỉ MK, 20 Năm Tới

BEIJING - Vận tải cơ Trung Cộng sản xuất trong nước là C-919 có thể bay thử chuyến đầu nay mai - nhưng sản phẩm mới của kỹ thuật hàng không đang phát triển tại Hoa Lục chưa sẵn sàng cạnh tranh trên thị trường.Lay chuyển quyền thống trị của Boeing và Airbus vào lúc này là không thực tế, nhưng C-919 có thể là đấu thủ mạnh khi các hãng hàng không quốc tế chọn mua sau này.Chuyến bay đầu tiên của C-919 từ Shanghai với 158 ghế và tầm hoạt động 4075 kilomét có thể so sánh với các đối thủ là Boeing 737 thế hệ mới và Airbus 320.Tổng công ty phi cơ thương mại (COMAC) của Trung Cộng cho hay 23 hãng trong và ngoài nước, gồm công ty cho thuê phi cơ là GE Capital Aviation Service, đã đặt mua 570 chiếc. Nhưng, đó chỉ là giai đoạn đầu – ngay tại thị trường quốc nội, COMAC có thể biến tiến bộ kỹ thuật thành thành công thương mại.Trong năm qua, China Eastern Airlines đã ký hợp đồng để mua 20 chiếc A-350 và 15 chiếc Boeing 787 sẽ giao hàng trước 2022. Trong tháng qua, China Southern Airlines loan báo mua 20 chiếc A-350.Giới quan sát nhận xét: phi cơ 2 hàng ghế như C-919 sẽ là dòng chính trên thị trường và COMAC sẽ bán loại này thuận lợi tại Hoa Lục, đang là 1 thị trường mạnh và cạnh tranh.Boeing tiên đoán: Hoa Lục sẽ là thị trường hàng đầu trong 20 năm, nhu cầu là 6,810 phản lực cơ chở khách trong 2 thập niên, tổng trị giá 1000 tỉ MK.Để dọn đường cho thị trường xuất cảng, COMAC sẽ tìm kiếm chứng chỉ an toàn của các thẩm quyền ngoại quốc truớc chuyến giao hàng C-919 đầu tiên.Tại Hoa Lục, phi cơ chở khách vùng đầu tiên là ARJ-21 do COMAC sản xuất, bắt đầu khai thác thương mại từ giữa năm 2016 – loại này đã bay chuyến đầu tiên năm 2008.Một thông tư đề ngày 2-5 của chủ tịch Tập Cận Bình nhắc nhở: an toàn và phẩm chất phải là ưu tiên trong tiến trình chuẩn bị cho C-919 luớt gió cưỡi mây, kèm theo lời khen ngợi và chúc mừng COMAC.