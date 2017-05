Chùa Diệu Quang, Santa Ana Mời Dự Đại Lễ Phật Đản

Chùa Diệu Quang, Santa Ana.

Santa Ana (Bình Sa)- - Chùa Diệu Quang Santa Ana, Nam California tọa lạc số 3602 West Fifth Street, Santa Ana, CA 92703 do Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ làm Viện Chủ và Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm Trụ Trì, trân trọng kính mời đồng hương, Phật tử tham dự Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017 sẽ được long trọng tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017 (Nhằm ngày 26 tháng 04 năm Đinh Dậu).Trong thư mời tham dự Phật Đản, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ cho biết: “Mùa Phật Đản Phật Lịch 2561 – (2017) lại về với người con Phật. Ngày mà chúng sanh nơi nơi đều hoan hỷ đón mừng sự xuất thế của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chùa Diệu Quang sẽ trang trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.”Nhân dịp nầy, Ban tổ chức rất mong được tiếp đón qúy đồng hương cùng Phật tử trong niềm hân hoan để kính mừng sự thị hiện của Đấng Thế Tôn.Chương trình Đại Lễ:Lúc 02:00 PM, Phật tử vân tập, nghe thuyết pháp.Lúc 03:00 Pm, Cung nghinh Chư Tôn Giáo Phẩm quang lâm chánh điện, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.Sau đó là Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán. Tiếp theo Diễn văn khai mạc của Ban tổ chức, sau đó Ban Hợp Ca Đạo Tràng Diệu Quang hợp ca “Mừng Khánh Đản”. Tiếp theo lễ Đản sinh và cầu nguyện chính thức bắt đầu. Sau đó nghi thức lễ tắm Phật,trong lúc nầy đồng hương Phật tử lần lượt lên tắm Phật.Cùng lúc có lễ phóng sanh.Tiếp theo là lễ cúng dường Trai Tăng, trong lúc nầy Ban tổ chức mời đồng hương dùng bữa cơm chay để thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do Ban hợp ca, ban văn nghệ Đạo Tràng Diệu Quang, Gia Đình Phật Tử Diệu Quang – Kỳ Viên đã được Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, hướng dẫn, dìu dắt trong nhiều năm qua và một số nghệ sĩ thân hữu cũng đến đóng góp vào chương trình văn nghệ mừng Phật Đản năm nay.Trong chương trình văn nghệ qúy đồng hương Phật tử sẽ được thưởng thức các màn trình diễn như: liên khúc “Ca Ngợi Đức Thế Tôn” và “Mừng Khánh Đản” “Phật Thị Hiện”. Trong lúc nầy các em Phật tử Diệu Quang – Kỳ Viên trình diễn vũ khúc “Dâng Hoa Cúng Phật” “Sáng Ngời Hào Quang” và rất nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca qua các nhạc phẩm do Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ sáng tác và hướng dẫn phần trình diễn.Qua nhiều năm sinh hoạt trong cộng đồng Phật Giáo Nam California, Phật tử Đạo Tràng Diệu Quang, Ban Văn Nghệ Diệu Quang, Gia Đình Phật Tử Diệu Quang – Kỳ Viên cũng đã đóng góp rất nhiều vào các chương trình sinh hoạt Phật sự qua các công tác từ thiện, xã hội...Mọi chi tiết liên lạc: chùa Diệu Quang (714) 554-9588.