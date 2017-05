VN: Tai Nạn Lao Động Tăng Cao

HANOI -- Mỗi năm gần 800 tai nạn lao động chết người ở Việt Nam...Bản tin Zing ghi rằng theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), người trẻ trong độ tuổi 15-24 là đối tượng dễ gặp tai nạn lao động nhất, chủ yếu do không được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn lao động.Theo thống kê của Cục An toàn lao động, năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, trong đó có 799 vụ gây chết người. Đây là con số thống kê chưa đầy đủ, theo ước tính của ILO, con số thực tế có thể gấp ba lần.Cũng theo tổ chức này, nhóm tuổi thường gặp tai nạn lao động nhất là lao động từ 15-24 tuổi. Tỷ lệ tai nạn cao nhất trong nhóm này là lao động 18-19 tuổi khi trung bình cứ 1.000 lao động độ tuổi này, có 63 lao động dính tai nạn tại nơi làm việc.Trong khi đó, báo SGGP ghi nhận rằng theo Bộ Công thương, trong năm 2016, tai nạn lao động trong phạm vi cả nước tăng so với năm 2015. Theo thống kê, năm 2016 toàn quốc xảy ra 7.588 vụ tai nạn lao động làm 7.806 người bị nạn, trong đó có 655 vụ tai nạn lao động làm 711 người chết. Riêng trong ngành công thương để xảy ra 5 vụ cháy nổ, 709 vụ tai nạn lao động, làm 739 người bị tai nạn lao động, trong đó có 37 vụ tai nạn lao động làm 41 người chết (giảm 3 vụ, 2 người so với năm 2015).Qua điều tra các vụ tai nạn lao động cho thấy một trong các nguyên nhân chính là người sử dụng lao động, cán bộ quản lý chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc triển khai các quy định về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; nhận thức, kỹ năng người lao động còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và biện pháp phòng tránh, không chấp hành nghiêm túc quy trình, quy định của đơn vị.Trong khi đó, bản tin VOV cho biết theo thống kê, Bình Dương là 1 trong 10 địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất cả nước với 62 người năm 2016.Với gần 1 triệu công nhân lao động tại 38 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, năm 2016 tỉnh Bình Dương là 1 trong 10 địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất cả nước với 62 người chết.Báo Lao Động ghi nhận phương diện khác: Tai nạn lao động có xu hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng...Thông tin trên được Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) cảnh báo tại Hội thảo “Vai trò của CĐ trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ” do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 5.5 tại Hà Nội.Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội thảo.... cho biết rằng tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp đang có xu hướng gia tăng cả về số vụ cũng như số người (theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ LĐTBXH, trong năm 2016 cả nước đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn LĐ làm 8.251 người bị nạn, trong đó có 799 vụ chết người và 862 người chết)....Theo thống kê được công bố, nếu như ở giai đoạn 1995 - 2005, trung bình có 2.600 vụ TNLĐ/năm, số người chết do TNLĐ 260 người/năm thì đến giai đoạn 2006 - 2016 đã tăng lên với trung bình 6.000 vụ TNLĐ/năm, số người chết do TNLĐ là 600 người/năm.