Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH Văn Nghệ Đấu Tranh, Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Trong tưởng niệm 30 tháng 4 tại Thư Viện Việt Nam.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017 Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Giám Đốc Thư Viện Việt Nam nhà báo Du Miên đứng ra tổ chức hằng năm vào dịp Tháng Tư Đen.Mặc dù trong ngày Thứ Bảy có nhiều tổ chức tưởng niệm Tháng Tư Đen nhưng số người tham dự đã ngồi chật hội trường Thư Viện để thưởng thức chương trình văn nghệ đấu tranh, trong đó có những bản nhạc về lính mà một thời anh em chiến sĩ trong các binh chủng nghe qua, với những kỷ niệm đã in sâu trong tâm thức qua thời gian dài sau 42 năm, tưởng như mới đó tự hôm nào. Nhiều vị niên trưởng đã lớn tuổi nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe để nhớ về những ngày tháng xa xăm nơi biên đầu giới tuyến trong những chuyến hành quân bảo vệ quê hương với qúa nhiều kỷ niệm trong tình "Huynh Đệ Chi Binh." Một số niên trưởng trong đó có: Đại Tá Trần Ngọc Thống, Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân, cácNiên trưởng: Phan Kỳ Nhơn, Vũ Trọng Mục, La Tinh Tường, Nhan Hữu Hậu, Đặng Kim Thu, Trần Quan An, Hoàng Đức Hậu, Hoàng Đình Khuê, Phạm Đình Cương, Hồ Ngọc Minh Đức, Hồ Thăng, Trạch Gầm... ngoài ra còn có các vị nhân sĩ Phan Đa Văn, Bùi Đắc Danh, Lê Quang Dật, Bà Trần Xuân Mai một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Ban văn Nghệ Biệt Đội thực hiện, Tiếp theo Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải giới thiệu quan khách tham dự và các mạnh thường quân đã thường xuyên ủng hộ cho những đêm sinh hoạt văn nghệ đấu tarnh do Biệt Đội Văn Nghe Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức.Tiếp tục chương trình, Mủ Đỏ Vũ Long Sơn Hải giới thiệu Nhà Báo Du Miên lên có đôi lời tâm tình cùng tất cả nhân ngày tưởng niệm Tháng Tư Đen. Trước tiên ông ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người. ông tiếp: “ vào thời điểm năm 1975 Nhạc Sĩ Nhật Ngân cũng đã dám sáng tác bản nhạc "Anh Giải Phóng Tôi hay Tôi Giải Phóng Anh". Ông tiếp, hình ảnh người quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mặc quân phục đi sinh hoạt trong cộng đồng cho đến bây giờ chưa có một dân tộc nào như chúng ta, năm nay đã là 42 năm, những người 70-80-90 tuổi vẫn còn tấm lòng yêu quê hương, phục vụ cộng đồng để mong một ngày quang phục quê hương.”Trong những lời tâm tình nhà báo Du Miên nói với chúng tôi: “Cảm ơn anh Vũ Long Sơn Hải, anh Bùi Đắc Danh và nhiều những người đã bỏ công sức để duy trì Thư Viện Việt Nam đến ngày hôm nay. Thư Viện Việt Nam là một kho tàng duy nhất tại hải ngoại, nơi đã lưu giữ nhiều nhất những gì có liên quan đến lịch sử Việt Nam Cộng Hòa mà trước đây vào thời điểm năm 1975 Việt cộng đã tìm cách thủ tiêu. Chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ những tài liệu lịch sử nầy như một bảo vật sau cùng của nền Cộng Hòa Việt Nam.”Chương trình văn nghệ bắt đầu với sự đóng góp của các giọng ca trong Biệt Đội Văn Nghệ như: Kim Phượng, Thu Cúc, Yến Ly...và một số nghệ sĩ thân hữu. Trong lúc nầy Ban tổ chức đã phân phối các phần ăn đến mọi người tham dự để cùng ăn, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư.