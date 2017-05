Westminster Xét Nghị Quyết Đòi Mỹ Siết Hải Sản Độc VN

Thị Trưởng Tạ Đức Trí thăm tòa soạn VB.

Westminster (VB)- - Lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 5 tháng 5 năm 2017, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí đến thăm Tòa soạn Việt Báo, nhân dịp nầy ông cho biết, trước tình hình ô nhiểm môi trường hiện nay tại Việt Nam do công ty Formosa gây ra trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến đời sống về sức khỏe của cư dân, cũng như việc nhập cảng hải sản vào Hoa Kỳ.Ông cũng cho biết hiện nay nhà cầm quyền cộng sản đã cho xuất cảng hải sản vào các quốc gia trên thề giới hằng năm khỏang 7 Tỷ Dollar, riêng Hoa Kỳ chiếm khoảng 21% trên tổng số, số hải sản nhập khẩu nầy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cho cư dân tại Hoa Kỳ nếu chính phủ không kiểm soát chặt chẽ.Trước tình hình kể trên nên ông đã đưa ra một Nghị quyết kèm theo thư yêu cầu Tổng Thống và Chính Phủ Hoa Kỳ can thiệp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải công khai, minh bạch về vấn đề môi trường hiện nay tại Việt Nam, cụ thể là vấn đề Formosa trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu dân chúng, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu hải sản vào Hoa Kỳ, về những tác hại đến sức khỏe của những người tiêu dùng.Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ thiết lập những trạm kiểm soát độc lập để kiểm soát những hải sản nhập từ Việt Nam vào Hoa Kỳ...Nghị quyết mà ông đề nghị sẽ được đưa ra trước Hội Đồng Thành Phố vào phiên họp được tổ chức vào lúc 7 giờ tối Thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2017 tại phòng họp Hội Đồng Thành Phố.Nhân dịp nầy ông mời đồng hương cũng như cư dân trong thành phố đến tham dự.Nếu nghị quyết và thư gởi đến Tổng Thống cũng như chính phủ Hoa Kỳ được Hội Đồng Thành Phố biểu quyết đồng ý thì sau đó sẽ gởi đi và kết qủa trả lời sẽ được thông báo đến cư dân và đồng hương trên các hệ thống truyền thông.Nghị quyết do Thị trưởng Trí Tạ đưa ra thảo luận ở Hội đồng Thành phố Westminster sẽ có tên là “A Resolution of the Mayor and City Council of the City of Westminster, Supporting a Call for Action to Address Environmental Conditions and the Contamination of Fish in Various Provinces of Vietnam” (Nghị quyết của thị trường và Hội đồng Thành phố Westminster, hỗ trợ lời kêu gọi hành động để giải quyết vấn đề môi trường và nạn ô nhiễm Hải sản tại nhiều tỉnh VN).Trong Nghị quyết nhắc rằng ngày 6 tháng 4/2016 có nhiều triệu cá chết dạt vào bờ biểnt ình Hà Tĩnh, cũng như bờ biển các tỉnh kế cận ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huê.Các viên chức VN xác nhận rằng cá chết hàng loạt vì nhiễm độc cyanure và phenol từ xưởng thép Formosa Ha Tinh Steel xả thải trực tiếp ra cống.Nghị quyết nói, VN xuất cảng hơn 7 tỷ đôla haả sản trong năm 2016 ra toàn cầu với 21% là vào Hoa Kỳ. Cho nên, dân Mỹ có thể đã ăn nhằm cá nhiễm độc.Thị trưởng và Hội đồng Thành phố kêu gọi chính phủ Trump đòi hỏi có các trạm quan sát độc lập ở tất cả các nguồn ô nhiễm làm điều kiện cho việc nhập cảng hải sản vào Hoa Kỳ.