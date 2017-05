Chương Trình Ca Nhạc Chủ Đề “Em” Tại Pechanga Resort & Casino

Bích chương.

***

Pechanga Resort & Casino hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự buổi trình diễn ca nhạc chủ đề “EM” sẽ diễn ra vào ngày Thứ Bảy 20 tháng 5, 2017 qua hai xuất 6 giờ chiều và 10 giờ tối tới đây. Trong quan hệ cuộc tình, người phụ nữ luôn là một em bé nhỏ đối với người đàn ông. Em luôn cần sự che chở thương yêu của anh. Anh luôn sẵn dành một bờ vai cho em nương tựa trong đời. Em là hình ảnh của người tình dịu dàng muôn thuở nhưng em cũng có thể đem lại những nỗi đau hằn vết đến trăm năm. Em là nguồn cảm hứng cho biết bao văn thi sĩ viết ra những áng văn, thi phẩm tuyệt tác. Em cũng là đề tài cho phần lớn các nhạc sĩ để ngợi ca trong hạnh phúc hay thở than khi chia tay. Trong chương trình ca nhạc chủ đề “EM”, em sẽ lên ngôi. “EM” sẽ được gửi đến khán thính giả qua các giọng hát ngọt ngào, trẻ trung của các nam nữ ca sĩ Mỹ Tâm, Bảo Anh, Hiền Thục, Kỳ Phương Uyên, Đức Phúc, Isaac, Quang Linh. Các nam nữ ca sĩ trẻ đẹp với lối trình diễn rất gần gũi với khán giả và đã tạo riêng cho mình những thành phần khách hâm mộ thật đông. Chủ đề về “EM” dù có vẻ giới hạn nhưng lại thật bao la, vì em là một nửa kia của anh, người đàn ông. Anh sẽ có rất nhiều điều để nói về em, nhưng em chắc chắn cũng sẽ có nhiều điều để nói về em và anh. Hai danh hài Hoài Linh, Chí Tài xuất hiện trong chương trình cũng sẽ có nhiều điều để nói về em. Hai danh hài đó sẽ nói gì, ta phải đến tham dự mới biết, nhưng hẳn sẽ là những điều vô cùng khôi hài, ý nhị về quan hệ giữa anh và em.Ban Tổ Chức dành toàn quyền. Giá vé $120, $70, $50. Mua vé: 714-982-6666. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi số 877-711-2946 hay vào trang mạng www.Pechanga.com. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Rạp Pechanga Theater cống hiến những show nghệ thuật tuyệt vời, trong một bối cảnh thật thoải mái và thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo. Xin hãy đến thưởng thức những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành tại chỗ, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Hoa Kỳ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 3,400 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 517 phòng khách sạn, món ăn thức uống, spa và thú chơi golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin giữ liên lạc với Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino mở cửa 24 giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.Music Show Themed “You” at Pechanga Resort & CasinoThe Pechanga Resort & Casino cordially invites you to come join us on Saturday May 20th, 2017 to two shows themed “EM” (You) offered at 6:00PM and 10:00PM. In a love relationship, the woman is always a little sister to the man. She always needs the love and protection from him. He is always ready to offer his shoulder so she can rest on in life. “Em” is the image of an eternal tender lover, but “em” can also cause a broken heart for hundreds of years. “Em” is the source of inspiration for multitude of wonderful creations by writers, poets. “Em” is also the subject for a majority of musicians to celebrate in happiness or lament in separation. At the shows “EM”, “em” will be enthroned. “EM” will be presented to the audience by the sweet, youthful voices of My Tam, Bao Anh, Hien Thuc, Ky Phuong Uyen, Duc Phuc, Isaac, Quang Linh. They are young and beautiful singers with performance style very close to the audience and have made themselves very large fan bases. The “EM” theme seems to be narrow but on the contrary is so wide, because “em” is the other half of “anh”, the man. “Anh” will have so much to say about “em”, but “em” will also have so much to say about “em” and “anh”. The two best comedians Hoai Linh, Chi Tai will also have a lot to talk about “em” during their appearance at the shows. What will they say, well have to come see to find out, but it will definitely be humorous, tongue-in-cheek about the relationship between “anh” and “em”.Management reserves all rights. Tickets price: $120, $70, $50 and may be purchased at 714-982-6666. For more information please call 877-711-2946 or go on line at www.Pechanga.com. Absolutely NO REFUND or EXCHANGES after tickets are purchased.Address: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Shows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 3,400 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 517 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.