TT Trump Ký Sắc Lệnh Về Tự Do Tôn Giáo: Cho Tôn Giáo Quyền Chống Phá Thai

WASHINGTON - National Day of Prayer được đánh dấu bằng sắc lệnh về tự do tôn giáo của TT Trump – sắc lệnh này nới lỏng các cấm đoán với các hội thánh và các định chế liên quan với tôn giáo đuợc miễn thuế, theo mô tả của viên chức Bạch Ốc.Sắc lệnh này cũng giải tỏa các cấm đoán với cơ sở tôn giáo chống ngừa thai, như Little Sisters of the Poor.Phóng viên nhận xét: sắc lệnh ngày 4-5 không cho phép từ chối khách hàng là người đồng tính luyến ái, nhân danh tự do tín ngưỡng.Viên chức ẩn danh khẳng định sắc lệnh này không kỳ thị, và những điều không hợp pháp vẫn là trái phép.Hội đoàn Little Sisters of the Poors từng đối diện nguy cơ bị phạt 1 khoản tiền lớn vì từ chối thanh toán chi phí ngừa thai theo quy định của ObanmaCare.Ngoài ra hôm Thứ Năm một bản tin của CNN cho biết rằng trong lúc vận động tranh cử TT Trump nói là “bạn thực sự” đối với cộng đồng đồng tính, nhưng nhiều tổ chức bảo vệ quyền đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, và chuyển giới nói rằng sắc lệnh tự do tôn giáo mà ông Trump đã ký ban hành hôm Thứ Năm có thể mở nhiều cánh cửa cho sự kỳ thị nhiều hơn nhằm chống lại người Mỹ đồng tính.