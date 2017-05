Afghanistan: Cựu Thủ Tướng Lưu Vong Hekmatyar Về Nước

KABUL - Sứ quân Gulbuddin Hekmatyar vừa trở về nước sau 20 năm lưu vong – ông Hekmatyar cũng là cựu Thủ Tướng đuợc trông đợi vận động quân nổi dậy Taleban đến bàn hòa đàm để chấm dứt xung đột đổ máu.Trong thời gian nội chiến đầu thập niên 1990, chính ông đã hạ lệnh pháo kích Kabul. Ông sẽ gặp TT Ashraf Ghani trong ngày Thứ Năm.Cựu Thủ Tướng Hekmatyar định đóng 1 vai trò chính trị tiếp theo cuộc thương luợng Tháng 9-2016 giữa nhà cầm quyền Kabul và nhóm vũ trang Hezb-i-Islami.Từ Tháng 2, HĐ Bảo An đã giải tỏa các trừng phạt chống lại Hekmatyar. Sau ngày chính quyền Taleban tại Kabul bị lực luợng Hoa Kỳ tiến đánh và lật đổ năm 2001, thỉnh thoảng sứ quân Hekmatyar hợp tác với Taleban hay al-Qaeda để tấn công quân ngoại nhập.Tại Hoa Kỳ, TT Trump đang xem lại chính sách về Afghanistan, có thể công bố chiến luợc mới trong thời gian gần đây.Nga có ý định can dự từ vài tháng qua – theo giới phân tích, Moscow muốn cùng với Beijing và Islamabad hạn chế vai trò của chính quyền Hoa Kỳ tại Afghanistan.Với Kabul, nỗ lực tìm kiếm đối thoại với Taleban tiếp tục bế tắc - Islamabad bị quy trách không thực hành các hưá hẹn khuyến khích Taleban hoà đàm.Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng hôm 29-4, sứ quân Hekmatyar tỏ ý hy vọng các lân bang không biến Afghanistan thành đấu trường về chính trị và quân sự. Ông kêu gọi “cùng lên đoàn xe hoà bình, ngưng cuộc chiến vô nghĩa không là thánh chiến”.Ông Hekmatyar đuợc biết có những liên lạc tốt đẹp với quân đội Pakistan, nhưng không ngần ngại nhắc nhở họ ngưng can thiệp vào việc nội bộ của Afghanistan.