Syria: Nga, Iran, Thổ Cùng Đồng Ý Lập Vùng An Toàn

ASTANA - Đúng như tiên đoán của giới phân tích: tiến trình chuyển tiếp của Syria do các thế lực bên ngoài định đoạt.Tại hoà hội Astana vòng 2, đồng minh của chế độ Assad là Nga và Iran đã ký biên bản với Thổ Nhĩ Kỳ, là hậu thuẫn của quân nổi dậy Syria, tán đồng kế hoạch thiết lập vùng an toàn theo đề nghị của Moscow.Phóng viên Pháp dự khán hoà hội họp tại thủ đô Kazakhstan chứng kiến các đại diện ký biên bản. 1 thành viên trong phái đoàn đối lập ra khỏi hội trường lớn tiếng phản đối Iran – nhưng, Damascus và các đối lập vũ trang không ký tên vào biên bản về “vùng an toàn” kể trên.Điện Kremlin cổ vũ “vùng an toàn” là giải pháp khuyến khích giảm bạo động và Bộ ngoại giao Kazakhstan loan báo: các phe đã cùng duyệt lại sự thực hành thỏa thuận ngưng bắn Tháng 12 do Moscow và Ankara vận động, biên bản ký hôm nay tạo điều kiện giảm bạo động tại Syria.Văn bản bằng tiếng Arap do đại diện Nga phổ biến cho biết: mục tiêu là chấm dứt bạo động, cung cấp sự hồi cư tự nguyện và an toàn cho dân di tản, tạo điều kiện mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo. Nhưng, không thấy các dự liệu về giám sát vùng an toàn.1 ngày trước, TT Putin tuyên bố: TT Trump hậu thuẫn ý tuởng về vùng an toàn tại Syria.Phát biểu hôm Thứ Năm của TT Erdogan là “vùng an toàn giải quyết 50% cuộc xung đột 6 năm qua”.Damascus đã lên tiếng hoan nghênh, theo tin từ thông tấn quốc doanh SANA.