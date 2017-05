Bắc Cực Tan Băng, Thêm Nhiều Thủy Lộ Mới Ngắn, Tiện Hơn

NEW YORK - Nghiên cứu đã nhận diện 1 hậu quả của biến đổi khí hậu, là sự gia tăng thủy lộ mới để chuyển vận hàng hoá quanh Bắc Cực và những nơi băng sơn tan chảy, theo 1 bản tin trên báo New York Times.Khoa học gia Ed Hawkins làm việc với University of Reading nói với phóng viên của BBC: nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 2 độ, chúng ta dễ dàng đến gần Bắc Cực trong thời gian tan băng trong năm với diện tích ước luợng duới 1 triệu kilomét-vuông.Ông Hawkins diễn giải: nếu hiệp ước khí hậu Paris Tháng 12-2015 đuợc thực hành, các thủy lộ gần Bắc Cực là thuận lợi hơn với thương thuyền, không là mọi năm nhưng thường hơn hiện nay.Thuỷ lộ qua Bắc Hải là đuờng ngắn nhất nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.Đồng tác giả nghiên cứu Nathanael Melia viết trên trang mạng khí hậu Carbon Brief rằng, “di chuyển qua Bắc Cực sẽ ngắn hơn 40% -- giảm thời gian di chuyển ngay cả nhiều hơn và tiết kiệm nhiên liệu.”