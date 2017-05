Liên Hoan Phim Châu Á Và Tuần Lễ Phim Việt Được Diễn Ra Từ Ngày 5-11 Tháng 5 Năm 2017 Tại Buena Park

Phim Việt tại liên hoan phim Châu Á.

BUENA PARK, Calif. (Ngày 1 tháng 5, 2017)—Liên Hoan Phim Châu Á Thái Bình Dương và Tuần Lễ Phim Việt sẽ được diễn ra từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 5 tại rạp CGV Buena Park, địa chỉ: 6988 Beach Blvd tại thành phố Buena Park.Sự kiện này được tổ chức bởi CJ CGV – tập đoàn rạp chiếu phim lớn thứ năm trên thế giới, liên hoan phim sẽ bắt đầu với sự kiện Open Night VIP vào thứ sáu ngày 5 tháng 5 lúc 7 giờ tối để giới thiệu những người đam mê phim ảnh tại Orange County về các bộ phim châu Á thành công từ khắp nơi trên thế giới cũng như tính năng 4DX trong bộ phim bom tấn mới nhất của Marvel, như là Guardians of the Galaxy Vol.2. Ngoài sự xuất hiện của một bộ phim bom tấn Hollywood, các bộ phim Việt Nam sẽ là trung tâm trong sự kiện này, bởi Orange County là nơi có dân số lớn thứ ba của người Mỹ gốc Việt.Rạp CGV Buena Park là công trình multiplex đầu tiên tại Hoa Kỳ cho ra mắt khái niệm “Tổ hợp văn hóa” (Cultureplex). Hiện đang được khai thác tại các trang web CJ CGV trọng tâm trên toàn thế giới, một rạp chiếu phim “tổ hợp văn hóa” là một trải nghiệm văn hóa hoàn thiện và tinh tế. Bên cạnh đó, cgv tự hào với công nghệ 4DX và ScreenX – lần đầu tiên sự kết hợp này sẽ có mặt trong một rạp chiếu tại Hoa Kỳ.4DX và ScreenX là hai định dạng xem phim hấp dẫn đưa tới cho người xem một trải nghiệm xem phim mới mẻ. 4DX là công nghệ chiếu phim 4D đầu tiên và hàng đầu cung cấp trải nghiệm điện ảnh sắc sảo. Công nghệ này sử dụng tất cả năm giác quan và kết hợp tính năng dựa trên chuyển động được đồng bộ với các hiệu ứng môi trường để tối đa hóa cảm giác ngâm mình trong mỗi bộ phim, vượt quá giới hạn của âm thanh và video. Các hiệu ứng môi trường 4DX cũng được bao gồm nhưng không giới hạn ở: Gió, Sương mù, Mùi Hương, Sét, Mưa, Nước, Không khí và kể cả một số chuyển động từ trong phim cũng sẽ được khán giả cảm nhận thấy. ScreenX cung cấp một loại trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, mở rộng bộ phim lên các bức tường của khán phòng."Chúng tôi rất vui và háo hức khi có cộng đồng người Việt tới tham quan rạp chiếu 4DX đầu tiên tại Orange County của chúng tôi và tin rằng quý khách sẽ ngạc nhiên về các format phim khác nhau mà chúng tôi cung cấp. 4DX và ScreenX đều mang lại một cách thức mới để thưởng thức phim, và chúng tôi mong muốn khách mời của AAPIFF sẽ cảm nhận được những trải nhiệm xem phim thú vị này ", Brandon Choi, COO, CJ 4DPLEX Americas đã nói. "Ghế ngồi chuyển động đồng bộ của chúng tôi và ghế ngồi tái hiện các hiệu ứng môi trường thật sự giúp tái hiện những bối cảnh trong phim ngay bên trong khán phòng."CGV Buena Park sẽ trình chiếu các bộ phim nổi tiếng nhất từ Việt Nam cũng như các bộ phim được yêu thích từ Hollywood.Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương và Tuần lễ Phim Việt sẽ bao gồm:Vào ngày 5 tháng 5, các bộ phim ăn khách của Việt Nam với các ngôi sao nổi tiếng được chiếu sẽ bao gồm "Bạn Gái Tôi Là Sếp", với sự tham gia của Miu Lê, An Đỗ và đạo diễn nổi tiếng Hàm Trần lúc 8 giờ tối.Một chương trình chiếu khác là "Jackpot" của đạo diễn Dustin Nguyễn vào ngày 6 tháng 5 lúc 7 giờ tối. Toàn bộ danh sách đầy đủ tên bộ phim và mô tả ngắn gọn có thể được tìm thấy tại Asian Film Festival at Buena Park.Cùng vào buổi Opening Night, phim mới "Guardians of the Galaxy Vol.2" sẽ premiere vào lúc 8:30 tối với màn điện ảnh đặc biệt 4DX. Bộ phim bom tấn Hollywood sẽ đảm bảo đưa người xem đi khắp nơi trong dải thiên hà, với những chỗ ngồi di chuyển, gió, tuyết và các hiệu ứng môi trường khác của 4DX.Giới thiệu về CJ CGV:CJ CGV là chuỗi rạp chiếu phim multiplex lớn nhất ở Hàn Quốc, và Top 5 công ty triển lãm điện ảnh của thế giới đã có mặt tại Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. CGV là một công ty con của tập đoàn CJ, tập đoàn đa ngành hàng đầu của Hàn Quốc kinh doanh thực phẩm và dịch vụ thực phẩm, dược phẩm và công nghệ sinh học, giải trí và truyền thông, và công nghiệp công nghệ. Tính đến tháng 1 năm 2017, CJ CGV vận hành 2.877 màn hình tại 376 địa điểm tại bảy quốc gia trên thế giới. CJ CGV có thể đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài thông qua nỗ lực không ngừng và đầu tư vào thị trường toàn cầu, đóng góp vào việc hình thành chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí và củng cố để trở thành chuỗi tổ hợp hàng đầu châu Á. Công ty nhấn mạnh tới việc phát triển không ngừng các công nghệ phim mới như 4DX và ScreenX, và các giải pháp chiếu phim đặc trưng của CGV bao gồm CRM, NOC & TMS và PhotoTicket.Giới thiệu về CJ 4DPLEXCJ 4DPLEX là công ty điện ảnh 4D đầu tiên trên thế giới, có trụ sở tại Seoul với các văn phòng quốc tế ở Los Angeles và Bắc Kinh. Công ty đã tạo ra công nghệ 4DX - công nghệ chiếu phim 4D đầu tiên và hàng đầu đối với các bộ phim điện ảnh, cung cấp cho người xem những trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời sử dụng cả năm giác quan và cho phép khán giả kết nối với phim thông qua chuyển động, rung động, nước, gió, sét,, và các hiệu ứng đặc biệt khác nhằm tối ưu hoá hình ảnh trên màn hình. CJ 4DPLEX mang khán phòng 4DX đến các đối tác triển lãm cùng với mã 4DX cho cả bộ phim bom tấn lớn của Hollywood và các bộ phim ăn khách khác. Mỗi khán phòng kết hợp tính năng dựa trên chuyển động được đồng bộ hóa với hơn 20 hiệu ứng khác nhau và được tối ưu hóa bởi đội ngũ biên tập viên lành nghề có thể tối đa hóa cảm giác được đắm chìm trong phim thậm chí vượt quá giới hạn của âm thanh và video. Kể từ năm 2009, hơn 420 đầu phim Hollywood đã được chiếu bởi công nghệ 4DX. Tính đến tháng 4 năm 2017, đã có hơn 45.000 chỗ ngồi 4DX đang được hoạt động tại 370 thính phòng, trải rộng trên 47 quốc gia. CJ 4DPLEX được đặt trao tặng danh hiệu Most Innovative Company năm 2017 trong Sự kiện trực tiếp của Fast Company. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang web www.cj4dplex.com.