Quận Cam: Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Bộ Nhân VN

Trong lễ tưởng niệm thuyền nhân, bộ nhân.

Westminster (Bình Sa)- - Cùng với chuỗi sinh hoạt Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4, Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Bộ Nhân lần Thứ 8 tại Tượng Đài Thuyền Nhân số 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 trong khu Nghĩa Trang Westminster Memorial Park, buổi lễ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2017.Điều hợp chương trình với các MC: Giáo Sư Vân Bằng, Nữ Sĩ Ái Cầm, Minh Phượng, Thu Thủy, và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp.Tham dự buổi lễ có Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ gồm các vị: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Linh Mục Mai Khải Hoàn, LM. Trần Công Nghị, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, GS. Nguyễn Thanh Giàu, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng. Ngoài Hội Đồng Liên Tôn còn có HT. Thích Viên Thành, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, HT. Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch, HĐĐH Tăng Đoàn PGVNTN/HN kiêm Tổng Vụ Trưởng, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội và phái đoàn, ông Chánh Án Nguyễn trọng Nho, Chiến Hữu Võ Đại Tôn đến từ Úc Châu,Dân cử có: Dân Biểu Liên Bang Lowenthall và ông Phụ Tá Lý Vĩnh Phong, DS. Nguyễn Đình Thức, Đại diện TNS Janet Nguyễn, Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Diệp Miên Trường và các Nghị Viên thuộc Hôi Đồng Thành Phố, cựu Ngị viên Diana Carey, ông Hiếu Nguyễn, Chánh Lục Sự Quân Cam cùng phụ tá Billy Lê, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, Ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cùng các Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Kim Nguyễn, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California và phái đoàn, Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch và Bà Đặng Kim Trang Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Hội Trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại, ông Lê Quang Dật, ông Hứa Trung Lập, đại diện Đền Thờ Đức Thánh Trần, Nhà báo Lê Anh Dũng đại diện nhóm Lại Giang, ông Tạ Mộng Tân, Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng, Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, BS. Trương Văn Như, ông Lê Văn Sáu Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, ông Bùi Đẹp, ông Stsu A Cầu Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách do toán hầu kỳ Liên Hội cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Chiến Sĩ phụ trách. Trong phút mặc niệm Ban tổ chức cũng dành một phút để tưởng niệm đến Nhạc Sĩ Việt Dzũng, thành viên trong Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân và Bà Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O Cứu Trợ TPB và Cô Nhi Qủa Phụ Việt Nam Cộng Cộng Hòa vừa qua đời.Tiếp theo, Nhà báo, nhà thơ Thái Tú Hạp, người đầu tiên đã đứng ra kêu gọi thành lập Tượng Đài Thuyền Nhân lên đọc diễn văn khai mạc, mở đầu ông có lời chào mừng và chân thành cảm ơn tất cả qúy vị cùng tất cả mọi người tham dự. Ong tiếp:“Thời gian đã qua, 42 năm nhìn lại, Núi Sông có thể đổi thay nhưng trong tâm thức Thuyền Nhân Việt Nam sẽ không bao giờ quên được những thảm cảnh kinh hoàng đau thương nhất trong lịch sử Dân Tộc sau ngày 30 tháng Tư 1975. Với niềm tin và hy vọng Thuyền Nhân đã cố gắng can đảm vượt qua để gầy dựng cho các thế hệ con cháu có một tương lai rạng rỡ như ngày hôm nay về mọi lãnh vực trong dòng chính tại Hoa Kỳ và các Quốc Gia Tự Do Dân Chủ trên Thế Giới. Và đã mang thông điệp đến với thế giới về ý niệm "Giá trị cao quý của Tự Do và Nhân Phẩm của con người"Đó cũng là lý do Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam hằng năm vào ngày cuối tháng Tư tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện hàng trăm ngàn Thuyền Nhân Bộ Nhân sớm siêu thoát. Để lưu truyền đến các thế hệ mai sau hiểu biết về nguyên nhân Thuyền Nhân Việt Nam rời khỏi quê hương yêu dấu sau biến cố ngày 30-4-1975.Sự kiện lịch sử các Cộng Đồng thiểu số định cư ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chưa có một cộng đồng nào như Cộng Đồng Người Việt chúng ta. Với quá khứ mà lịch sử viết bằng máu và nước mắt bi thảm đến như thế mà vẫn kiên trì vươn lên tạo nên những thành tích vẻ vang đáng tự hào và vinh danh. Trong 8 năm qua kể từ khi khánh thành Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân bao giờ Ủy Ban chúng tôi cũng khẳng định Công Trình Tâm Linh và Lịch Sử nầy là tâm nguyện chung của Cộng Đồng Việt Nam Hải NgoạiVới truyền thống văn hóa Dân Tộc thể hiện tinh thần tri ơn và báo ơn nên chúng ta tin tưởng các thế hệ con cháu chúng ta sẽ tiếp tục phát huy Ngày Thuyền Nhân Việt Nam ở hải ngoại nhắc nhở Cộng Đồng Người Việt chúng ta không bao giờ quên tri ân Chính Phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã mở tâm từ ái đón nhận chúng ta vào định cư xứ sở Tự Do An Bình và Thịnh Vượng nầy...”Tiếp theo là lời phát biểu của Chiến Sĩ Võ Đại Tôn, trong niềm xúc động ông đã kể lại chuyện người ta lo cứu cá Voi mà không nghĩ đến cứu người vượt biển đổi cả mạng sống để tìm hai chữ tự do.Sau đó Bác Sĩ Lê Hồng Sơn, một trong những thành viên sáng lập Tượng Đài Thuyền Nhân lên phát biểu, ông cho biết nếu không có ngày tưởng niệm 30 tháng Tư thì không có ngày Tưởng Niệm Thuyền Nhân, bài phát biểu khá dài ông cũng đã nói lên những thảm trạng đau thương mà thuyền nhân, bộ nhân đã gánh chịu...Trong lúc nầy, ban tổ chức mời ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí lên phát biểu, trong lời phát biểu: “ông ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân, đây là nơi lưu lại những đau thương, mất mát trong một giai đoạn lịch sử để cho các thế hệ mai sau biết về hậu qủa của ngày 30-4.”Sau đó Bác Sĩ Ngô Phùng Hỷ, Đại Diện Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam lên cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster đã chấp thuận Nghị quyết Ngày Thiuyyền Nhân vào cuối Tháng Tư hằng năm.Trong dịp nầy nhà báo Thái Tú Hạp và nữ sĩ Ái Cầm lên trao tặng lưu niệm tác phẩm nhiếp ảnh “Tượng Đài Thuyền Nhân” do nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung thực hiện đã trao cho ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, trong khi nhận bức ảnh, Thị trưởng Tạ Đức Trí cho biết sẽ treo bức ảnh trong văn phòng thành phố để nhắc nhở cho thế hệ trẻ hiểu được giá trị của sự tự do.Bức thứ hai do Giáo Sư Vân Bằng đại diện Ban tổ chức trao tặng ông Jeff Gibson, người đã hỗ trợ địa điểm để đặt Tượng Đài Thuyền Nhân. Ông Sean Hadad và ông Hứa Trung Lập, đại diện ban gíam đốc nghĩa trang Peek Family, thay mặt ông Jeff Gibson, tiếp nhận bức ảnh.Tiếp theo Ban nghi lễ Cao Đài lên đọc kinh cầu siêu cho các thuyền nhân, bộ nhân đã bỏ mình trong khi vượt thoát tìm tự do.Cuối cùng Ban tổ chức mời qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy vị quan khách đến trước tượng đài niệm hương cầu nguyện.Xen kẽ chương trình có phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ và ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ trình diễn.Được biết Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân gồm có: Nhà Báo, Nhà Thơ Thái Tú Hạp, Ái Cầm; Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng; Chí Thiện & Minh Phượng; Bác Sĩ Lê Hồng Sơn & Phu Nhân Thu Thủy; Giáo Sư Văn Bằng và Phu Nhân Chánh Án Nguyễn Trọng Nho; Luật Sư Từ Huy Hoàng; Bác Sĩ Ngô Phùng Hỷ; Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Tâm Đan; Ký Giả Khúc Minh; Kỹ Sư Tăng Khánh Hiền; Kiến Trúc Sư Bạch Hồng; Ca Sĩ Thái Doanh Doanh...