Quận Cam: Chùa Bát Nhã Mời Dự Đại Lễ Phật Đản

SANTA ANA, Calif.-- Trong khi nhiều vị sư, và nhiều chùa hải ngoại, chọn ngày tổ chức Đaị Lễ Phật Đản thừng là Thứ Bảy hay Chủ Nhật để tiện cho đồng hương trong ngaỳ nghỉ cuối tuần tới chùa, riêng Chùa Bát Nhã, với Trụ Trì là Hòa thượng Thích Nguyên Trí, Đại Lễ Phật Đản luôn luôn tổ chức đúng theo lịch truyền thông, bất kể là ngày cuối tuần hay trong tuần.Do vậy, năm nay, Phật Đản là một ngày trong tuần.Bản Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, phổ biến ghi như sau, trích:“Đại lễ Phật Đản (Vesak) là Lễ Hội Văn Hóa của Phật giáo đã được Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc công nhận là Lễ Hội Văn Hóa Tôn Giáo của Thế Giới, là ngày đại lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Thể Hiện lòng tôn kính của người đệ tử Phật lên đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, năm nay Chùa Bát Nhã sẽ trang trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2561vào lúc: 4:00pm đến 7:00pmChiều thứ tư 10 tháng 5/2017 nhằm ngày Rằm tháng Tư năm Đinh Dậu tại: Khuôn viên Chùa Bát Nhã 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703Trân trọng kính mời quý Đồng hương Phật tử xa gần dành chút thời giờ quý báu đến tham dự Đại Lễ mừng đấng Từ Phụ Bổn Sư thị hiện Đản Sanh.”Được biết, Chùa Bát Nhã cũng là Trụ Sở Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK.Nói chuyện với Việt Báo, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí giải thích rằng mục đích ra đời của đức Phật là để ban vui cứu khổ. Vì vậy người con Phật luôn luôn nhớ đến công đức cao dày của Ngài. Hòa Thượng cũng nhấn mạnh đạo Phật là đạo từ bi, hòa bình cho nên ngày càng được đón nhận rộng rãi trên khắp thế giới, trong đó nơi nào có người Việt cư ngụ thì nơi đó có Phật Giáo Việt Nam. Và do vậy, Đại Lễ Phật Đản là một ngày cần được Phật tử trân trọng, ngừng lại để quán chiếu trên bước đường tu học.