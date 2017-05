TNS Janet Nguyễn kêu gọi TT Trump nêu vấn đề Nhân Quyền

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi

Tổng Thống Trump nêu vấn đề Nhân Quyền

khi gặp Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc

(Garden Grove, CA) - Sau khi biết tin Tổng Thống Donald Trump mời Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Hoa Kỳ, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Janet Nguyễn kêu gọi Tổng Thống Trump bảo đảm là vấn đề Nhân Quyền phải được nêu ra trước tiên trong bất cứ cuộc đối thoại nào. Theo tin tức, Tổng Thống Trump đã mời Ông Phúc qua một lá thư do Ông H.R.MaMaster chuyển cho Phó Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Phạm Bình Minh hôm Thứ Sáu, Ngày 21, Tháng Tư, 2017.

“Trong vai trò lãnh đạo quốc gia, Thủ Tướng Phúc là một nhân vật quan trọng của chế độ Cộng Sản Việt Nam, một quốc gia mạnh tay đàn áp Quyền Tự Do mà chính Hoa Kỳ luôn tôn trọng,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Điều đáng tiếc là, trong suốt 42 năm qua, Việt Nam chưa cho thấy bất cứ tiến bộ nào là họ có một hồ sơ Nhân Quyền trong sạch, xứng đáng là đối tác với Hoa Kỳ.”

Và để kêu gọi Tổng Thống Trump nêu ra vấn đề Nhân Quyền tại Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trích dẫn báo cáo hàng năm của Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ (USCIRF), đưa ra Ngày 26, Tháng Tư, 2017, cho thấy “chính quyền Cộng Sản Việt Nam tiếp tục đàn áp bất cứ ai mưu toan chống lại quyền lực của họ, bao gồm các luật sư, blogger, nhà hoạt động, tổ chức xã hội dân sự, và tổ chức tôn giáo” và kết quả là “Việt Nam đủ tiêu chuẩn để bị đưa trở lại danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (CPC).” Việt Nam từng bị USCIRF đưa vào danh sách này năm 2002.

Để vạch rõ hơn những vi phạm nhân quyền của Cộng Sản Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nêu ra trường hợp nhà hoạt động Việt Nam Vương Văn Thả và gia đình chín người của ông, hiện đang bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam quấy nhiễu, chỉ vì Ông đã dám tố cáo tội ác của họ qua Facebook và YouTube.

Theo nhiều tin tức, kể từ Ngày 16, Tháng Tư, ông Thả và gia đình ông bị cúp nước, điện, và thực phẩm, và bị Công An địa phương bao vây nhà. Trong khi đó, một số Công An mặc thường phục đập phá nhà của Ông. Đáng tiếc, ông Thả và gia đình không còn cách nào khác là tuyên bố họ sẽ tự thiêu, nếu công an vào bắt Ông.

Theo Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, những trường hợp như vậy cho thấy, sự lạm dụng lập đi lập lại của Cộng Sản Việt Nam và kêu gọi sự chú ý của Tổng Thống Trump, nếu Ông Phúc chấp nhận lời mời.

“Khi Ông tiếp xúc với các giới chức chính quyền Cộng Sản Việt Nam như Thủ Tướng Phúc trong những tháng năm tới, Ông sẽ có dịp bàn thảo những chính sách thái quá này, trong đó có các vấn đề quan trọng, nhân quyền,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi hy vọng, ông sẽ nhân cơ hội này, nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ sẽ không gia tăng quan hệ với bất cứ quốc gia nào không tôn trọng nhân quyền của người dân, và hơn nữa, bất cứ thỏa thuận nào với Hoa Kỳ phải mang tính chất bảo vệ nhân quyền cho người dân Việt Nam.

Theo nhiều bài báo, Thủ Tướng Phúc trước đây có nói sẵn sàng đến thăm Hoa Kỳ bất cứ lúc nào, và cho biết gần như chắc chắn chấp nhận lời mời của Tổng Thống Trump. Tổng Thống Trump cũng dự trù sẽ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam vào Tháng Mười Một, 2017.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.