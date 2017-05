Mỹ, Nga: OK Lập Vùng An Toàn Tại Syria; Trump Nói Điện Thoại Với Putin Về Vùng An Toàn Tại Syria

WASHINGTON - TT Trump nói chuyện về Syria qua điện thoại với TT Putin – 2 nguyên thủ thỏa thuận gặp mặt bên lề hội nghị G-20 sẽ họp tại Hambourg.Điện đàm đuợc Bạch Ốc mô tả là tốt đẹp là lần đầu tiên chủ nhân Điện Kremlin nói chuyện qua điện thoại với TT Trump sau vụ phi đạn Tomahawk tấn công căn cứ không quân Shayrat tại Syria.Trong các trao đổi hôm Thứ Ba, 2 bên đã thảo luận về khả năng thiết lập “vùng an toàn” tại Syria để tiếp nhận dân tị nạn chiến tranh và vì các mục đich khác.Trong thời gian tranh cử, TT Trump hô hào thiết lập vùng an toàn để dân di tản tạm trú, không tìm đuờng vuợt biên tới châu Âu hay Bắc Mỹ.Ông Trump thông báo ông Putin vào dịp này: 1 viên chức Hoa Kỳ đuợc cử đi Astana dự khán hoà hội về Syria - mục tiêu của hội nghị Astana là các điều kiện căn bản của ngưng bắn lâu dài tại Syria.Thông cáo báo chí của Bạch Ốc chỉ rõ: 2 nguyên thủ: tình cảnh thống khổ của nhân dân Syria đã đi quá xa, quá lâu ngày, mọi phe phải nỗ lực để ngưng bạo động.Trong khi đó, nguyên thủ Nga tuyên bố trong buổi họp báo chung với TT Thổ Nhĩ Kỳ: vùng an toàn tại Syria gồm các khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy có khả năng đem lại ngưng bắn lâu dài – theo nhận xét của TT Putin, ý kiến này nhận đuợc hậu thuẫn rộng rãi và hô hào thảo luận thêm để tìm kiếm phương cách thực hiện. Ông nhấn mạnh: vùng an toàn tạo điều kiện mở rộng cơ hội bình định và ngưng các hoạt động thù địch – theo lời ông, vùng an toàn gồm các biện pháp ngăn cấm phi cơ quân sự.Cũng vào dịp này, TT Erdogan khẳng định quyền phản kích chống lại mọi mối đe dọa biên giới phiá nam, tiếp giáp Syria và Iraq.Ngoài ra, các phe đối đầu tại Syria họp tại thủ đô Kzakhstan hôm Thứ Tư – chính quyền Trump gửi 1 viên chức đại diện tới vào dịp này.Nga và Iran là 2 thế lực bên ngoài can dự xung đột tại Syria nay đã bước qua năm thứ 7. Iran dự phần từ lâu, và muốn nhanh chóng chuyển nhân vật lực sang Syria để đáp ứng các mục tiêu của nhà cầm quyền Tehran. Cùng với Moscow, Tehran là thế lực hậu thuẫn rất quan trọng của Damascus. Nhưng vì không có phương cách thuận lợi bằng đường bộ và đuờng thủy, Tehran tiếp tế chiến trường Syria bằng cầu không vận, bằng phi cơ quốc doanh và phi cơ tư nhân từ năm 2015.Chuyên gia Paul Bucala tại cơ sở nghiên cứu American Enterprise Institute nhận xét: các chuyến bay đến Syria của Iran Air tăng cùng với sự leo thang chiến sự và sự tăng tốc huy động lực luợng Iran tại Syria.Tại hội nghị Astana đợt 2, các viên chức đại diện của Assad nhận thức đầy đủ rằng họ là khách của 2 thế lực bảo trợ, nghĩa là nghị trình đàm phán thuộc quyền định đoạt của “đàn anh Nga và đàn anh Iran”.Moscow và Tehran cùng biết rằng họ phải hợp tác để bảo vệ Assad, không thể hành động đơn độc – Assad không có chọn lựa nào khác ý muốn của họ.Phóng viên phương tây nhận xét: trong khi Assad suy yếu về chính trị, hậu thuẫn của Nga và Iran là sinh tử, phái đoàn Damascus đã trở thành khán giả tại đàm phán Astana kỳ trước – vòng đàm phán thứ nhì tại Astana chắc là không khác, vì Assad đã mất chủ quyền.Tin mới nhận cho hay đoàn hoà đàm của đối lập Syria tẩy chay hội nghị Astana với lý do: dân vùng giải phóng không ngừng bị phi cơ oanh kích.