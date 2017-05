Kho Nhôm Tư Bản TQ Từ Mễ Sang Ém Ở VN Để Thuế Chống Bán Phá Giá 374% Sụt Còn 5%?

SAIGON -- Có phải nhôm Trung Quốc đã chuyển vào Việt Nam để rồi chuyển đi quốc tế mang nhãn hiệu Việt Nam để thoát một số rào thương mại?Có phải kho nhôm để ở Mexico được tư bản đỏ TQ chở vào VN để thoát hiểm mậu dịch?Bản tin RFA cho biết Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam sẽ bị kiểm tra vào trung tuần tháng năm tới đây do tình nghi có nguồn gốc liên quan Trung Quốc.Báo mạng Dân Trí vào hôm mùng 3 tháng Năm cho biết một liên đoàn kiểm tra, bao gồm Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch-Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra kho nhôm khổng lồ của Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam, đặt tại Bà Rịa-Vũng Tàu để làm rõ thông tin vận chuyển nhôm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam.Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp phép vào năm 2011 với tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng và quy mô sản xuất để xuất khẩu nhôm lên đến 200 ngàn tấn/năm. Dự án này được thực hiện trong 37 năm.RFA ghi rằng kho nhôm khổng lồ của Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam tại Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều khả năng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhôm Trung Quốc, China Zhongwang, dưới sự quản lý của tỷ phú Lưu Trung Thiên, theo tờ Wall Street Journal đăng tải hồi năm ngoái.Trong khi đó, báo Pháp Luật cho biết đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Công ty Nhôm Toàn Cầu Việt Nam có trụ sở tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5-2017.Bộ Công Thương cho biết việc kiểm tra này là thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, nhằm làm rõ thông tin về vận chuyển nhôm có nguồn gốc Trung Quốc vào Việt Nam.Báo PL nói, dự án này do hai người gốc Trung Quốc, quốc tịch Úc là ông Jacky Cheung và ông Wang Tong góp vốn làm chủ đầu tư. Theo giấy phép đầu tư do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp, thời hạn hoạt động của dự án là 37 năm, kể từ năm 2011.Trong dự án này, ông Jacky Cheung góp vốn gần 500 tỉ đồng, còn ông Wang Tong góp gần 4.500 tỉ đồng. Toàn bộ hàng hóa sản xuất ở nhà máy này sẽ được xuất khẩu với quy mô 200.000 tấn/năm.Trước đó, một số báo dẫn nguồn từ Wall Street Journal cho hay hàng loạt những động thái bất thường trong xuất nhập khẩu nhôm giữa Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Việt Nam đều có liên hệ tới tỉ phú Trung Quốc Liu Zhongtian.Cụ thể, kho nhôm lớn nhất thế giới vài tháng trước còn nằm phủ bạt ở hoang mạc Mexico đã được vận chuyển tới một cảng biển ở Vũng Tàu. Đầu năm nay, 500.000 tấn nhôm đã được chất lên tàu và chuyển từ TP San José Iturbide (Mexico) tới Việt Nam, theo số liệu từ đơn vị vận chuyển và từ một vài nguồn tin liên quan đến chuyến hàng.Phần lớn số hàng này hiện được phủ bạt đen, canh giữ bởi nhân viên an ninh tuần tra bằng xe máy, mang theo dùi cui ở một nhà máy trong khu cảng cách TP.SG hai giờ đi ô tô về phía nam.Lượng hàng chuyển đi lớn bất thường này đã khiến nhiều chuyên gia trong ngành công nghiệp nhôm lo ngại về những ảnh hưởng tới thị trường và giá nhôm thế giới.Báo Pháp Luật viết:“Theo Công ty Dịch vụ Thông tin Thương mại Toàn cầu (GTIS), một tổ chức tư nhân chuyên theo dõi các hoạt động thương mại trên toàn thế giới, Việt Nam là điểm đến của 91% phôi nhôm Mexico xuất khẩu đi trong năm qua, một tuyến thương mại nhôm không phổ biến trong những năm gần đây.Xuất khẩu phôi nhôm Trung Quốc vào Mỹ bị áp thuế chống bán phá giá tới 374% trong khi mức thuế cho mặt hàng này có xuất xứ từ Việt Nam chỉ vào khoảng 5%.”