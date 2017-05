Iraq: 11 Phóng Viên Bị Giết Chết Trong Năm Qua

BAGHDAD - Phúc trình của Journalistic Freedom Observatory (JFO-bản doanh Baghdad) công bố nhân dịp World Press Freedom Day xác nhận 11 phóng viên thiệt mạng và 44 đồng nghiệp bị thương trong lúc hành sự tại Iraq trong 1 năm tính đến hôm 3-5.Một số nhà báo chết vì tai nạn trong lúc theo dõi cuộc chiến chống khủng bố ISIS, một số là mục tiêu tấn công của jihadist.JFP ghi nhận 375 trường hợp vi phạm quyền hành nghề của phóng viên.Giám đốc JFO Ziad al-Ajili hô hào các lực luợng bản xứ tích cực bảo vệ nhà báo, đồng thời nhắc nhở nhà báo tuân theo các thủ tục về an ninh tại chỗ.Trong hồ sơ của Reporters Without Borders (bản doanh Paris), Iraq xếp hạng 158/180 về tự do báo chí.