Triển Lãm Tranh Ann Phong Sẽ Khai Mạc Cuối Tuần Này

Họa sĩ Ann Phong.

WESTMINSTER (VB) -- Bạn đã từng là thuyền nhân và chưa quên những nổi kinh hoàng khi sóng biển vùi dập? Bạn chưa từng là thuyền nhân, nhưng muốn tìm hiểu về các cảm xúc cả triệu người liều thân ra biển lớn tìm tự do?Cuộc triển lãm của họa sĩ Ann Phong cuôi tuần này -- tại Việt Báo Gallery Từ Ngày 5 Tới 7 Tháng 5/2017-- sẽ cho bạn nhìn thấy sóng biển và cảm xúc thuyền nhân hiển hiện trên màu sắc và đường nét.Họa sĩ Ann Phong đã bắt đầu sự nghiệp hội họa từ năm 1993 cho đến nay. Trong cuộc triển lãm năm 2008, bà đã giaỉ thích rằng bà lấy cảm xúc cho cuộc sáng tác của mình từ biển, nhưng không phải những tác phẩm đều vẽ về biển. Cảm xúc đó khơi nguồn từ thân phận một người vượt biển tị nạn, sau khi xa quê hương đã ôn lại những kỷ niệm ở Việt Nam, một giải đất bên kia bờ Thái Bình Dương. Lối vẽ của họa sĩ Ann Phong là lối vẽ theo trực giác, tức là lúc cảm xúc bộc phát tới đâu, hình ảnh hiện lúc nào thì màu sắc và các mô hình được thiết lập ngay tới đó. Sau đó, những thay đổi trong cảm xúc sẽ tiếp tục được tạo dựng ngay trên bức hình cũ. Như vậy một bức hình có thể có rất nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau, giống như những đợt sóng biển xô dạt nhau, hay cuộc sống liên tục diễn ra trên thân phận con người. Họa sĩ Ann Phong cho biết, chính trong phong cách sáng tác như vậy, cho nên cách đổi màu đóng vai trò rất quan trọng trong tác phẩm.Nhà phê bình Đặng Phú Phong trong bài viết “Họa Sĩ Ann Phong, Biển” đã từng ghi nhận về nét vẽ của họa sĩ Ann Phong:“Biển đã giúp Ann Phong vượt thoát, nhưng cũng chính biển cày sâu vào tâm thức chị. Khi trốn chạy, Ann Phong mong đi qua biển thật nhanh, qua được rồi, nhiều năm sau nước biển vẫn còn “thấm trên da thịt” (chữ của Ann Phong). Biển đã trở thành một khúc quành thiết thân của đời mình, thế nên chị đã quay lại biển.... những nét cọ, nhát dao, phóng tay trên khung bố của Ann Phong là những đợt sóng dữ. Biển không phải là sự trầm mặc, bí ẩn, êm đềm, hiền hòa mà biển ở đây là biển động, hung hãn, cuồng nộ, gào thét, căm thù. Kỹ thuật đắp nổi bằng Acrylic diễn tả mạnh thêm lên sự hung bạo của sóng, như chồm lên,vượt ra khỏi bức tranh, cuống lấy, nhận chìm người xem....”Đó là nét vẽ năm 2008.Nhưng năm 2017 là khác. Nét vẽ của họa sĩ Ann Phong về biển bớt màu tối và nhiều màu xanh hơn...Nhà báo Huỳnh Kim Quang nhìn một số họa phẩm trong đợt tranh Biển Đời sẽ triển lãm cuối tuần này đã nhận định:“Trải qua kinh nghiệm gian nguy của một người tị nạn vượt biên lênh đênh trên chiếc thuyền nan giữa biển cả, rồi được định cư tại đất nước tự do Hoa Kỳ, sau bao năm miệt mài đèn sách và thành đạt, họa sĩ Ann Phong lấy bối cảnh của chính đời sống và thân phận mình làm chất liệu sáng tác tranh. Cho nên, tranh của họa sĩ Ann Phong có sắc màu và hình ảnh rất gần với đời thực của những người tị nạn lưu vong. Nó là sóng nước. Nó là màu xanh của biển. Nó là lộ trình vượt thoát ngục tù. Nó là cuộc đời gắn liền với thân phận của thuyền nhân. Nó là cuộc sống hội nhập trong bầu không khí tràn ngập tự do và sáng tạo trên quê hương thứ hai...”Dù bạn có là thuyền nhân hay không, đây là đợt tranh sẽ gắn bó với một phần lịch sử dân tộc mình vì trong đó là cảm xúc trôi dạt cùng biển sóng của một nữ thuyền nhân.Triển Lãm Tranh Ann Phong lúc 12pm từ thứ Sáu 5/5 đến Chủ Nhật 7/5 tại Hội Trường Việt Báo, 14841 Moran St, Westminster CA 92683. Vào cửa miễn phí.- Tiếp tân và khai mạc lúc 6pm, thứ Sáu 5/5.- Vẽ với Ann Phong (workshop hội họa dành cho người lớn do chính Họa sĩ Ann Phong hướng dẫn cách sáng tác tranh acrylic. Lệ phí workshop $50 lúc 12pm, Chủ Nhật 7/5.