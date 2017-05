Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Trong Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4.

Westminster (Bình Sa)- - Liên tục trong các ngày cuối Tháng Tư, nhiều tổ chức cộng đồng, hội đoàn đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm Tháng Đen được đồng hương tham dự đông đảo.Đặc biệt buổi lễ tưởg niêm do Cộng Đồng Người Viẹt Quốc Gia Nam California tỗ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng Tư năm 2017 với sự phối hợp của Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và các hội đoàn trẻ, khoảng một ngàn người tham dự về quan khách có: Hội Đồng Liên Tôn có HT. Thích Minh Nguyện, LM Mai Khải Hoàn, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, GS Nguyễn Thanh Giàu, và ông Khanh Nguyễn thuộc Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ. Ngoài các vị trên còn có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH /GHPGVNTN Hoa Kỳ; Linh Mục Nguyên Thanh cựu Tuyên Úy Công Giáo Sư Đoàn TQLC/VNCH và một số chức sắc Cao Đài Giáo.Về phía dân cử có: Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal và ông phụ tá Lý Vĩnh Phong, Nghị Sĩ Tiểu Bang Cali bà Janet Nguyễn và phụ tá Nguyễn Đình Thức, cô Asia Cunningham, đại diện Dân Biểu Lou Correa, Thị Trưởng Westminster ông Tạ Đức Trí và phu nhân cùng Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Kimberly Hồ, Nghị Viên Sergio Contreras, cựu Nghị Viên Diana Carey; Bà Frances Thế Thủy Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster và phu quân, Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City; Phó Thị Trưởng Fountain Valley ông Michael Võ và phu nhân; Thị Trưởng Garden Grove, ông Steven Jones và các Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Kim Nguyễn và Stephanie Klopfenstein; ông Hiếu Nguyễn (Chánh Lục Sự Quận Cam và ông Billy Lê phụ tá); Chiến sĩ Võ Đại Tôn đến từ Úc Châu; Ngoài ra còn có sự hiện diện của các niên trưởng trong QL/VNCH, đại diện các đảng phái, các đoàn thể, các Hội Cựu Học Sinh: Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Bưởi Chu Văn An, Petrus Ký, Quốc Gia Nghĩa Tử, Quốc Học Đồng Khánh, Hội đồng hương Bạc Liêu Nam Cali, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, và các chính đảng, trong đó có ông Trần Trung Dũng (Việt Tân), ông Phan Thanh Châu (Việt Nam QDĐ), một số cán bộ Đại Việt Cách Mạng Đảng, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, các Ban hợp ca thuộc các Quân Binh Chủng...Trước khi lễ khai mạc chính thức, một chương trình văn nghệ đấu tranh do Ca Sĩ Quỳnh Hoa điều hợp đã lần lượt giới thiệu các ban văn nghệ trình diễn những bản nhạc đấu tranh.Điều hợp chương trình do 2 MC. Roxanne Chow và Đỗ Tân Khoa. Điều hợp nghi thức lễ khai mạc do Chiến hữu Nguyễn Phục Hưng, HỘi trưởng Hội Thủy Quân Lục CHiến Nam California.Dọc hai bên vào tượng đài, hai hàng quân danh dự với sắc phục theo từng binh chủng đã nghiêm chỉnh trong nghi thức rước Quốc Quân Kỳ trong tiếng nhạc khai quân hiệu thật trang nghiêm chào đón toán hhầu kỳ vào vị trí hành lễ.Trong lúc nầy trên khán đài có Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ đã nghiêm chỉnh hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ.Tiếp theo Ông Bùi Thế Phát, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Truởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niêm Quốc Hận 30-4-2017 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến tất cả mọi người. Ong tiếp”... Đây là giờ phút mà mặc dù chúng ta tưởng niệm đến Quốc hận 30 tháng Tư, tưởng niệm đến bao nỗi nhọc nhằn đau thương của dân tộc nhưng đã đến lúc chúng ta phải chuyển đau thương thành hành động, và ngày hôm nay cũng như từ nhiều tháng qua, quý vị thấy người Việt chúng ta ở hải ngoại đã mạnh dạn kiên trì cùng đồng hành với đồng bào trong nước, với Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cũng như với Cộng đồng chúng ta đã liên tục tổ chức các cuộc biểu tình tuần hành để cùng đồng bào trong nước đòi hỏi phải có một môi trường sống sạch, đòi hỏi phải có tự do, dân chủ và nhân quyền, và đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải trao lại đất nước cho người dân của chúng ta.”Ông cũng báo tin mừng cho đồng hương, vào tháng 6 tới đây sẽ khánh thành tượng đài Đại Đế Quang Trung do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định xây dựng, và hy vọng hai dự án, một là đặt tên đường Nguyễn Huệ cạnh tượng đài, hai là xây dựng đài Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Garden Grove Park đang được ông và các nghị viên gốc Việt vận động HĐTP Garden Grove chuẩn thuận. Sau lời phát biểu ông tuyên bố buổi lễ tưởng niệm chính thức khai mạc.Sau đó các MC giới thiệu khoảng 30 hội đoàn, đoàn thể có vòng hoa lần lượt lên trước bàn thờ tổ quốc có chân dung của các vị tướng và các anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân.Trong số những vòng hoa được xướng danh có: Ban Tổ Chức Quốc Hận, Cộng Đồng NVQG Nam Cali, Tập Thể Chiến Sĩ QL/VNCH Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai, Hội Quân Cảnh Nam Cali, Hội Võ Bị Nam Cali, Lực Lượng Đặc Biệt, Hội Biệt Động Quân, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Trị, Giáo Hội Phật Giáo VNTNHN, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, CLB Hùng Sử Việt, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long; Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An, Hội Người Việt Quốc Gia, Hội Đồng Hương Phú Yên, Việt Nam QDĐ và phái đoàn, Hội Quốc Gia Nghĩa Tử, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký, Hội Quốc Học Đồng Khánh, Đại Việt Cách Mạng Đảng Nam Cali, Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ, Liên Minh Quân Dân Cán Chính, Sinh Viên Học Sinh Hậu Duệ VNCH, Liên Đoàn Người Nhái, Tiệm Phở Pasteur Hiền Vương...Tiếp theo nghi thức tế lễ cổ truyền do Hội Đền Hùng Hải Ngoại thực hiện dưới sự hướng dẫn của ông Phan Như Hữu.Sau phần tế lễ Hội Đồng Liên Tôn và các vị lãnh đạo tôn giáo lên trước lễ đài niệm hương, trong lúc nầy GS Nguyễn Thanh Giàu Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn đại diện dâng lời cầu nguyện.Sau đó, ban tù ca Xuân Điềm hợp ca nhạc phẩm “Mẹ của tôi là nước Việt Nam.”Tiếp theo, ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên phát biểu. Hai vị nầy cũng đã nói lên tâm trạng của mình khi ngày quốc hận 30 tháng Tư về để mọi người phải bỏ nước ra đi. Trong lúc nầy cả hai vị dân cử cùng lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự quyết của người dân, phải trao vận mệnh dân tộc cho người dân thông qua bầu cử tự do được quốc tế giám sát, phải để cho người dân có tự do tín ngưỡng và các quyền tự do căn bản của con người, phải đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam và làm sạch môi trường cho người dân.Sau lời phát biểu, Ban tổ chức mời tất cả các vị dân cử lên lễ đài dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình sau biến cố Tháng Tư Đen.Tiếp theo, Giáo sư Trần Huy Bích lên phát biểu với đề tài “Việt Nam thời điểm quật khởi,” và cựu Trung Tá Không Quân Võ Ý nói về “Vai trò của cựu quân nhân QL/VNCH Trước tình hình quốc nội.”Chương trình văn nghệ xen kẻ có: “Vẫn còn đây các con của Mẹ” do Trung Tâm Tây Nam hợp ca.“Bên Em Đang Có Ta và Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” do các cựu học sinh trung học VNCH hợp ca. Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với bản hợp ca “Thắp sáng Niềm Tin.”Sau đó một số các bạn trẻ cùng lên khán đài, một em đại diện nói về đề tài: “42 Năm, Tuổi Trẻ Hải Ngoại Nghĩ Gì Và Làm Gì?”Tiếp tục chương trình phần chiếu Slide Show các cuộc biểu tình tại quốc nội.Kết thúc chương trình, Ban tổ chức lên lễ đài cùng tất cả hát bản “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” Sau đó ông Bùi Thế Phát cảm ơn tất cả và tuyên bố bế mạc.Đặc biệt trong chuổi sinh hoạt 30-4 năm nay đồng hương đã tích cực tham dự các buổi sinh hoạt, tổ chức nơi nào số người tham dự cũng đông, riêng đêm 30 tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ với khoảng một ngàn người đã tham dự từ đầu cho đến khi kết thúc chương trình.