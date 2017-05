Sinh Hoạt Năm Thứ 42 Quốc Hận 30/04 vùng HTĐ.



Đồng tâm với làn sóng tranh đấu của đồng bào trong nước đang dâng cao cho lẽ sống và sự tồn vong của tổ quốc VN, sinh hoạt ngày Quốc Hận 30/04 tại vùng Thủ Đô Hoa-Thịnh-Đốn năm thứ 42 đã mang nhiều sắc thái phong phú và tích cực được tổ chức bởi Cộng Đồng Việt-Nam vùng Washington DC, Maryland & Virginia và các hội đoàn, tổ chức, cơ sở tôn giáo trong cộng đồng.

Sinh hoạt phối hợp bởi Cộng Đồng Việt-Nam vùng Washington DC, Maryland & Virginia

Một tuần trước ngày 30/04 (23/04/2017), lễ Treo Cờ Rủ Quốc Kỳ VNCH đã được cử hành tại kỳ đài mở đầu cho tuần lễ tưởng niệm biến cố đau thương của dân tộc.

Tối Thứ Bảy, (29/04), lễ Truy Điệu để tưởng niệm các Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân đã được cử hành trang nghiêm tại Kỳ Đài, Trung Tâm Thương Mại Eden. Buổi lể được tổ chức với sự liên hợp của Cộng Đồng Việt-Nam vùng HTĐ, Maryland & Viriginia, cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH và các tổ chức, hội đoàn địa phương. Bên cạnh sự đông đảo tham dự của các gia đình người Việt đồng hương, còn có đại diện các tổ chức tôn giáo, các tổ chức, đoàn thể trong vùng. Ngoài ra còn có sự tham dự của quan khách ngoại quốc như Ứng Cử Viên Thống Đốc Virginia, ông Corey Stewart, và ông John Adams, Ứng Cử Viên Bộ Trưởng Tư Pháp Virginia. Đặc biệt chúng tôi ghi nhận có được sự tham dự của những người trẻ, thế hệ thứ hai & thứ ba của người Việt Tị Nạn, nay là những chuyên gia, chuyên viên hay Sinh Viên VN đang theo học các đại học vùng Đông Bắc Hoa-Kỳ đã đóng góp vào việc tổ chức hay phát biểu cảm tưởng.









Chủ Nhật (30/04/2017), sau nghi thức lễ chào quốc kỳ lúc 12 giờ trưa, đông đảo người Việt đồng hương đã tham dự cuộc biểu tình để ủng hộ đồng bào quốc nội đang tranh đấu vì tự do, dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam, ngay trước tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam, Thủ đô HTĐ. Đồng bào VN từ Richmond, Virginia hay Boston, Massachusetts, và Florida cũng vượt đường xa đến tham dự biểu tình. Trọng tâm của cuộc biểu tình là lên án nhà cầm quyền CSVN chà đạp nhân quyền người dân trong nước, bán nước cho Tàu Cộng, “Hèn với giặc, ác với dân”, đặc biệt là thảm họa phá hủy môi trường, Fermosa và gần đây nhất là khủng bố, bức hại gia đình ông Vương Văn Thả, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.





Buổi Họp Mặt “Quê Hương & Kỷ Niệm” tổ chức bởi Câu Lạc Bộ Văn Học & Nghệ Thuật vùng HTĐ (Thứ Bảy, 29/04/2017)

Ngày Thứ Bảy, 29 tháng 4 năm 2017, Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật đã tổ chức buổi họp mặt “Quê Hương Và Kỷ Niệm” tại Nhà Viet-Nam, Falls Church, Virginia để tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Theo ban tổ chức, mục đích của buổi họp mặt là để cùng nhau chia sẽ những kỷ niệm, những nỗi nhớ, niềm đau về ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhìn lại hậu quả của 42 năm Cộng sản cai trị đất nước Việt Nam và hiện tình đất nước, thắt chặt tình đoàn kết của những người Việt xa quê hương. Buổi họp mặt đã được các thân hữu của Nhà Việt Nam hưởng ứng nồng nhiệt với khoảng 120 người đến tham dự. Những đoạn phim thời sự về ngày 30 tháng 4 và phim Ride the Thunder, được trình chiếu để người những người Việt Tị Nạn cùng nhìn lại cảnh uất nghẹn, tang thương 42 năm về trước, cuộc chiến đấu anh dũng của những người chiến binh Mỹ-Việt để bảo vệ tự do cho miền Nam VN và thân phận của của những người quân nhân sau cuộc chiến.





Lễ Tiễn Biệt và Tri Ân Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn-Ngọc-Hạnh tổ chức bởi Hội Nhiếp Ảnh VN vùng HTĐ (Chủ Nhật 30/04/2017)

Hội Nhiếp Ảnh VN vùng HTĐ (VNPS) đã dành nửa buổi học thường lệ vào Chủ Nhật hàng tuần tại trung tâm Đa Văn Hóa Willston, Falls Church, Virginia để tưởng niệm ngày tang chung 30/04 của đất nước và cũng cử hành Lễ Tiễn Biệt và tri ân Nhiếp Ảnh Gia (NAG) Nguyễn Ngọc Hạnh, là ân sư của VNPS và cũng là Cựu Trung Tá Nhiếp Ảnh Gia Quân Đội, trước năm 1975, đã nằm xuống vào ngày 11/04/2017. Lễ Tiễn Biệt NAG Nguyễn-Ngọc-Hạnh được tổ chức tại Virginia cùng lúc với tang lễ cử hành tại San Jose, California bởi tang gia, Hội Nhiếp Ảnh VN-Bắc California, cùng nhiều Hội Đoàn phối hợp tổ chức. Trong niềm tiếc thương một vị Ân Sư, cũng là một trong những sao Bắc Đẩu trong làng nhiếp ảnh VN trước năm 1975, đại gia đình VNPS đã cùng nhìn lại tiểu sử và sự nghiệp nhiếp ảnh Ân Sư Nguyễn Ngọc Hạnh, được nghe Giảng Sư Hội Trưởng và Giảng Sư Hội Phó nhận định về những giá trị nghệ thuật độc đáo trong các tác phẩm của Nhiếp ẢnhGia Nguyễn-Ngọc-Hạnh cùng những tận tụy trao truyền của vị Thầy tiền bối đến với thế hệ nhiếp ảnh gia hậu bối trong và ngoài nước nói chung,và đối với gia đình VNPS nói riêng. Trong tình thần tưởng niệm 30/04/1975, vượt lên trên giá trị của nghệ thuật nhiếp ảnh, gần 100 học viên của VNPS cũng đả cảm nhận được tinh thần nghệ thuật vị nhân sinh của NAG NNH với những tác phẩm nhiếp ảnh về chiến tranh VN góp phần nêu cao chính nghĩa Quốc Gia, lý tưởng bảo vệ Tự Do của Dân Quân Miền Nam VN đối với thế giới trong cuộc chiến quốc cộng trước năm 1975. Hoài bảo và di huấn của vị Thầy tiền bối khi còn sinh tiền cũng đã trang trọng nhắc lại cho những nhiếp ảnh gia hậu bối: “… chúng ta là người Việt lưu vong đừng quên đất nước của mình & phục vụ bộ môn nhiếp ảnh trong tinh thần trong sáng & hướng thượng…”









Nghi Lể Tôn Giáo:

Lễ tưởng niệm, cầu siêu và cầu hồn cho quân, dân, cán, chính, cảnh Việt Nam Cộng Hòa, đã hy sinh vì tổ quốc, đã thác oan trong các ngục tù CS & đã tử nạn trên đường tìm tự do đã được cử hành trang nghiêm tại các cơ sở tôn giáo, chùa Giác Hoàng, Hoa Nghiêm, Di Đà, Vạn Hanh… và nhà thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Giáo Xứ Mẹ VN…

Sinh hoạt tiếp nối sau 30/04/2017:





Sinh hoạt của cộng đồng người Việt vùng Hoa-Thịnh-Đốn đã không dừng lại sau ngày Tưởng Niệm 30/04 mà tiếp nối với những nổ lực đồng hành với đồng bào trong nước đánh động lương tâm thế giới về tai họa ô nhiễm môi trường tại VN và tố cáo với thế giới về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà cầm quyền CSVN trong Ngày Nhân Quyền cho VN, năm thứ 23:

- Cuộc vận động & tố cáo “Legal Remedies and Environmental Impacts of Toxic Waste Dumping in the South China Sea”, được tổ chức tại Thượng Viện Hoa Kỳ, Russell Senate Office Building, Kennedy Room, Washington DC, USA, May 10th, 2017 10 AM – 2 PM

- Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ Hai Mươi Ba, Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 2017, Được tổ chức tại Thượng Viện Hoa Kỳ, Dirksen Senate Office Building, Phòng 106, từ 10:30 giờ sáng đến 2:30 giờ chiều, ngày thứ Năm 11/5/2017.





Các sinh hoạt 30/04 năm nay ngoài tinh thần tưởng nhớ ngày tang chung của đất nước, còn mang ý nghĩa đoàn kết & tích cực, quyết tâm của người Việt đồng hương trong cộng đồng, góp phần giải trừ quốc nạn để bảo vệ sự trường tồn của đất nước và mang lại thanh bình, ấm no của một quê hương VN tự do, dân chủ, không Cộng Sản.

Nguyên Thắng