Cảnh Sát Mỹ Thẳng Tay Diệt Tội Phạm Xâm Nhập Biên Giới

LAS CRUCES, New Mexico - 1 đợt hành quân cảnh sát mới đây tại New Mexico và Texas đưa 23 thành viên băng đảng ma túy Mexico vào tù là thê hiện cụ thể chủ trương kiểm soát chặt chẽ di dân của nội các Trump.16 tháng điều tra tập đoàn Sinaloa có lúc dưói quyền lãnh đạo của ông trùm Joaquin “El Chapo” Guzman (đang chờ ra toà tại Brooklyn) và 5 nghi can tại đào, có thể đã trốn về Mexico.Rõ ràng là cơ quan công lực sẵn sàng hơn với băng đảng ma túy cũng như băng đảng đường phố.Bộ trưởng tư pháp Jeff Session thị sát các thị trân biên giới và Long Island với các tuyên bố khẳng định quyết tâm diệt nhóm bạo động M-13 nguồn gốc Trung Mỹ – hôm Thứ Sáu, khi loan báo vụ vây bắt 23 thành viên bang đảng ma túy, cảnh sát truởng Enrique Kiki Vigil của quận Dona Ana (New Mexico) tuyên bố “Chúng tôi sẽ đến gõ cửa nhà các người may mai – vấn đề chỉ là thời gian. Chúng tôi thanh lọc các cộng đồng”.Đợt truy quét vừa qua tịch thu 30 kilogram heroin, 64 kilogram methamphetamine, 17 kilogram cocaine, 20 kilogram cần sa, 24 vũ khí, 102,000 MK tiền mặt và 3 xe hơi.Các viên chức tin rằng ma túy từ Ciudad Juarez xâm nhập thị trấn đối diện tại biên giới là thành phố El Paso của Tex\as.Bạo động leo thang tại Juarez trong vài năm qua khi thế hệ băng đảng mới thách thức Sinaloa và các tập đoàn Juarez – trong năm qua, Juarez ghi nhận 545 án mạng giết người, so với 312 vụ trong năm 2015 và 438 vụ trong năm 2014.Cảnh sát trưởng Vigil đang trông đợi lực luợng Biên Phòng đuợc tăng thêm 5000 người như hưá hẹn của TT Trump.