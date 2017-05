Thương Vụ Nhiều Hãng Xe Ở Mỹ Sút Giảm Trong Tháng 4

Ba hãng chế tạo xe hơi lớn nhất tại Detroit hôm Thứ Ba báo cáo thương vụ sút giảm trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, là bằng chứng cho thấy thêm nữa thương vụ xe hơi Mỹ có thể đứng lại.Nhìn chung toàn kỹ nghệ xe hơi, các nhà phân tích dự đoán thương vụ tính theo năm sẽ sút giảm từ 3 tới 4% từ tháng 4 năm 2016.Hãng Fiat Chrysler Automobiles cho biết thương vụ tháng 4 của họ giảm 6.6% tới 177,441 chiếc xe, trong khi GM cho biết bán được 244,506 chiếc xe trong tháng rồi, giảm 5.8% từ cùng tháng này năm ngoái.Hãng xe Ford thì cũng sút giảm 7.2% trong tháng 4 so với cùng tháng một năm trước. Xe loại Blue Oval đã báng 214,695 chiếc xe, với SUV là gia tăng duy nhất. Xe Lincoln loại sang trọng sút giảm thương vụ.9%, với 9,691 chiếc xe được bán ra.2 hiệu xe của của GM bán tăng tới 17% tính theo năm là Buik và Cadillac thì gia tăng 9.5%. Thương vụ của Chevrolet thì giảm 10.4%, và GMC thì thương vụ giảm 0.3%.Các thương vụ sút giảm không chỉ ảnh hưởng tới kim loại Detroit, mà Nissan North America Inc. và Toyota Motor North America cũng cho biết các thương vụ tính theo năm đã giảm 1.5% và 4.4%, theo thứ tự.