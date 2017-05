VN: 31,500 Cơ Sở Kinh Doanh Dẹp Tiệm 4 Tháng Đầu Năm 2017

Chỉ 4 tháng đầu năm 2017, đã có tới 31,500 cơ sở kinh doanh dẹp tiệm tại Việt Nam, theo bản tin hôm 3 tháng 5 của báo Người Đưa Tin cho biết.Bản tin báo Người Đưa Tin viết rằng, “Tổng cục thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2017. Theo đó, tổng số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể trong 4 tháng gần 31.500 doanh nghiệp.“Cụ thể, Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2017 là 4.057 doanh nghiệp, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 15,7%), trong đó 3.745 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,3%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 1.604 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 39,5%); có 1.203 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,7%); có 727 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,9%) và có 523 công ty cổ phần (chiếm 12,9%).“Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 27.400 doanh nghiệp, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 11.491 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 21,6% và 15.909 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 1,4%.”Bản tin Người Đưa Tin cho biết thêm rằng, “Cũng theo số liệu của tổng cục thống kê, số doanh nghiệp đăng ký mới có 3.102 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 98.400 tỷ đồng, tăng 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 17,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước.“Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng là 424.000 người, bằng 99,2% cùng kỳ. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 23,9%. Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 132.400 người, tăng 5,9%.”