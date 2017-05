Nhật Vận Động Cấm Hút Thuốc Trước Ngày Olympics 2020; Nhật: 15,000 Người Chết/Năm Vì Liên Quan Đến Thuốc Lá

TOKYO - Thủ đô Nhật đang tranh luận sôi nổi về nhu cầu làm luật cấm hút thuốc trước ngày tổ chức Olympics 2020 – các thành phố tiếp đón Olympics trưóc ban hành các biện pháp chống hút thuốc.Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và cơ quan y tế thế giới (WHO) cùng mong đợi thành phố Tokyo hành động tương tự.Luật về hút thuốc tại Nhật là lỏng lẻo và bị chỉ trích – giám đốc Douglas Douglas Bettcher phụ trách phòng bệnh không truyền nhiễm của WHO tuyên bố “Đã đến lúc để Tokyo bắt kịp tiêu chuẩn chung”. Theo ông Bettcher, đây là cơ hội vàng để thủ đô Nhật áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khoẻ dân chúng.WHO và thẩm quyền y tế Nhật ước luợng 15,000 người thiệt mạng hàng năm vì ảnh hưởng của khói thuốc dù không hút thuốc. Hút thuốc đã giảm đáng kể tại Nhật từ 1996 – luật ban hành năm 2003 khuyến khích nhà hàng, quán rượu tách riêng khu vực hút thuốc, và không trừng phạt người vi phạm. Nhưng, Nhật xếp hạng gần cuối bảng trong khảo sát toàn cầu về các biện pháp chống thuốc lá. WHO và IOC vận động để Tokyo thiết lập các địa điểm thi đấu cấm thuốc lá.Mới đây, đề luật cấm hút thuốc trong nhà (indoor) của Bộ y tế bị các dân biểu phản đối – Bộ y tế nới lỏng các hạn chế nhưng giới luật pháp chưa chịu, với lý do “gây khó khăn nhà hàng nhỏ, quán ruợu và làm giảm nguồn thu từ thuế thuốc lá”.Nhưng, khuynh hướng cấm hút thuốc có hậu thuẫn trong công chúng. 1 cư dân không hút thuốc mắc ung thư phổi nói: cấm hút thuốc nhân dịp tổ chức Thế Vận Hội là động lực cấp thiết trong sự thành công của lệnh cấm phổ quát – theo ông này, vấn đề sẽ đuợc giải quyết theo cách của người Nhật, không vì áp lực từ bên ngoài.