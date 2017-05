Thủ Tuớng Merkel Đi Nga Gặp Putin Họp Về Syria, Ukraine

SOCHI - Thủ Tướng Đức đã đến thành phố du lịch bên bờ Hắc Hải để hội đàm với chủ nhân Điện Kremlin về nội chiến Syria, xung đột Ukraine và các vấn đề gây căng thẳng quan hệ song phương.Nhà báo tây phuơng tự hỏi: lãnh tụ Putin có lưu tâm đến đối thoại chân thành hay không.Hồi cuối Tháng 4-2015, 1 số dân cử Đức nhận đuợc 1 e-mail dường như xuât phát từ LHQ. Nhưng không phải, hồ sơ đính kèm e-mail là nhu liệu độc hại bám trụ và gây nhiễu hệ thống tin học của lập pháp Đức trong nhiều tuần lễ - các bằng chứng khám phá sau đó chỉ ra 1 trận tấn công mạng của tin tặc Nga được giới chức Nga biết với danh xưng “Advanced Persistent Threat 28” hay “Fancy Bear”. Mục đích của thủ phạm trong vụ này là trộm cắp thông tin về chính phủ Đức.Qua Tháng 1-2016, truyền thông Nga phổ biến tin bịa đặt, về 1 cô gái 13 tuổi tên Lisa, mang 2 dòng máu Nga, Đức chào đời tại Berlin, bị di dân Arab bắt cóc và cưỡng hiếp. Cộng đồng Nga xuống đường biểu tình lên án nhà chức trách thiếu sót về an ninh. Tuy Lisa xác nhận sự thật không là thế, ngoại trưởng Lavrov lên án Berlin “đánh bóng thực tế với sự điều chỉnh chính trị vì các lý do chính trị nội bộ”.2 vụ kể trên là những điển hình về can thiệp quấy rối của Nga, bởi Đức đang là động cơ dẫn đầu châu Âu, và Đức quyết ngăn trở chính quyền Putin xâm lấn Ukraine hơn nữa.Trong chuyến đi Nga lần đầu tiên trong 2 năm để hội đàm với TT Putin tuần này, Thủ Tướng Merkel muốn khẳng định với Putin: can thiệp vào việc của nước khác bằng các phương tiện trái phép là không chấp nhận đuợc, theo lời dân biểu Gernot Erler, và là đại diện của nội các Merkel phụ trách các quan hệ với Nga.Berlin coi mối quan hệ tốt đẹp với Moscow là quan trọng. Chuyên gia Stefan Meister tại HĐ quan hệ đối ngoại (Berlin) nhận xét: 2 ngoại trưởng đã thảo luận trước, nay Thủ Tướng nói chuyện với Putin trong 1 sáng kiến khởi động đối thoại song phương.Trong khi đó, Nga giành ưu tiên cho việc tăng cường sức mạnh ngoại giao, trở thành “kiến trúc sư chính” trong các xung đột quốc tế, điển hình là tại Ukraine và Syria, theo nhận định của bà Sabine Fischer, chuyên gia của Institute for International and Security Affairs (Berlin). Chuyên gia Fischer tin rằng vì nhu cầu phô triển thế lực quốc tế, Moscow cố tình khai thác hay tạo ra xung đột – điều này tạo ra các thách thức đáng kể với EU. Theo chuyên gia Fischer, khó có đối thoại xây dựng với Putin.Đức và EU nên dồn sức giải quyết xung đột ở mức địa phương và làm giảm các thống khổ của con người.