Hoa Thịnh Đốn: Tưởng Niệm Quốc Hận (30/4) Năm Thứ 42

Trong Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại vùng Hoa Thịnh Đốn.

Cộng Đồng Washington, D.C., MD&VA đã phối hợp cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/HTĐ &Phụ cận và một vài hội đoàn địa phương đã trang trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm “Quốc Hận 30/4” năm thứ 42. Lúc 8 giờ tối, ngày 29/4/2017 trong Thuơng xá Eden ở Falls Church, VA có Lễ Truy Điệu các anh hùng, liệt nữ đã hy sinh vì Tổ Quốc và đồng bào oan thác trên đuờng vượt biên, vượt biển tìm Tự Do. Ngày 30/4 lúc 12 giờ trưa có lễ chào Quốc Kỳ Mỹ Việt cũng trong Trung Tâm Thương Mải Eden và sau đó biểu tình trước Tòa Đại Sứ CSVN ở Washington, D.C.Có vài trăm đồng hương tham dự Lễ truy điệu, trong đó có nhiều quan khách ngoại quốc đại diện chính quyền địa phuơng, quý vị đại diện các tôn giáo như Đạo Thiên Chúa, Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo. Cờ vàng đã hạ r ủ một nửa cột cờ từ tuần trước. Tại Lễ đài có bàn thờ Tổ Quốc với hương đèn, hoa quả rất trang nghiêm. Phía trước bàn thờ có di ảnh những vị tướng lãnh đã tuẩn tiết trong hay sau ngày Quốc hận 30/4/1975.Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Mỹ Việt là một phút mặc niệm. Chủ Tịch CĐ Ông Đinh Hùng Cường cùng Ông Tạ Cự Hải, đại diện cho Liên Hội đã dâng vòng hoa trước bàn thờ Tổ Quốc, sau đó quý vị đại diện trong CĐ và quý vị đại diện tôn giáo dâng hương lên bàn thờ.. Kế tiếp là ba hồi chiêng trống, Ông Vũ Xuân Đức, Hội trưởng Hội CSVSQ Võ Bị Việt Nam đọc điếu văn, chiêu hồn tử sĩ. Trong không khí thật trang nghiêm, mọi người cùng cầu nguyện anh linh những anh hùng, liệt nữ, đồng bào oan thác trên đuờng tìm tự do về đây chứng giám cho những người con Nước Việt, dù xa xôi ngàn dặm, dù đã 42 năm qua vẫn không quên ơn những anh hùng vị quốc vong thân và cầu nguyện hồn thiêng sống núi, độ trì cho Việt Nam sớm thoát khỏi ngục tù CS.Trong dịp này Chủ Tịch CĐ HTĐ, MD&VA Đinh Hùng Cuờng phát biểu, sự hiện diện đông đảo của đồng hương đêm nay nói lên sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta ở vùng Hoa Thịnh Đốn, và chúng ta tiếp tục đoàn kết để tạo sức mạnh cho cộng đồng của chúng ta. Ông Cường nhấn mạnh, những anh hùng liệt nữ sẽ không yên nghỉ nếu chúng ta tuởng niệm mà chúng ta không tiếp tục đấu tranh. Vì vậy Ông Cường kêu gọi đồng hương, các chiến hữu ngày mai cùng đi biểu tình trước Tòa Đại Sứ CSVN.Chúng ta biểu tình vì CSVN đã cai trị tàn ác trên đất nước của chúng ta. Ngày hôm nay đồng bào của chúng ta đã nổi dậy, biểu tình đã bị đánh đập dã man và tàn nhẫn. Chúng ta không thể nào làm ngơ. Chúng ta tưởng niệm anh hùng, liệt nữ, mà chúng ta không biểu tình để phản đối bạo quyền CS thì chúng ta thiếu sót bổn phận đối với những vị đã hy sinh cho đất nước.Ông Cường kết luận, ngày hôm nay quý vị hiện diện ở đây để tạo tình đoàn kết, ngày mai quý vị đi biểu tình, đấu tranh cho một VN tươi sáng, có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.Tiếp theo Ông Tạ Cự Hải, nhiều vị khách ngoại quốc và đại diện tôn giáo được mời lên phát biểu. Đặc biệt trong Lễ truy điệu Quốc Hận 30/4 năm nay, có nhiều sinh viên của Liên Hội Sinh viên MAUVSA được mời tham dự và đuợc mời phát biểu. Cô Crysta Trần, Hội trưởng của LHSV MAUVSA kể lại, nhờ có sự chăm sóc và dạy dỗ chu đáo của cha mẹ, cô và em gái được ăn học đến nơi đến chốn, giữ gìn nề nếp văn hóa của người Việt như hiếu thảo, đi thưa về trình, nhớ đến cội nguồn, vv…Trong thời gian qua và sắp tới các sinh viên trong Liên Hội sinh viên MAUVSA sẽ tiếp tục liên kết với các ban sinh viên VN trong cộng dồng, cùng sinh hoạt và duy trì văn hóaVN; đồng thời cùng nhau học hỏi để nâng cao kiến thức mới lạ, ngỏ hầu làm rạng danh người Việt Nam trên xứ Mỹ.Theo sau là chương trình văn nghệ đấu tranh. Cũng đặc biệt trong năm nay, BTC đã mời các hội đoàn đóng góp chương trình văn nghệ với những bản họp ca, nói lên tinh thần đấu tranh, trong đó có Ban họp ca Cộng Đồng trình bày bản “Việt Nam! Việt Nam”. Ban họp ca Nhảy Dù, Ban họp ca CSVSQ Trừ Bị Thủ Đức, Ban họp ca CSVSQ Võ Bị VN, Ban họp ca Hải Quân và Hàng Hải VNCH/HTĐ trình diễn những bản hùng ca như “Trả Lại Cho Dân”, “Việt Nam Quê hương Ngạo Nghễ”, “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về”… Chuơng trình được chấm dứt vào lúc 10giờ tối.Ngày hôm sau 30/4/2017, lúc 12 giờ trưa có lễ chào Quốc Kỹ Mỹ Việt ở Eden Center. Sau đó mọi người đi biểu tình truớc Tòa Đại Sứ CSVN ở Washington, D.C.Đặc biệt có phái đoàn từ Richmond gồm nhiều người, trong đó có Cô Mã Tiểu Linh, một nhà đấu tranh thuộc thế hệ trẻ. Cờ vàng rợp trời cùng với rất nhiêu biểu ngữ lớn, nhỏ, đồng bào vừa phất cờ vừa dũng mãnh hô to nhiều khẩu hiệu phản đối bạo Quyền CS như: “Hèn với giặc, Ác với dân”, “Đả Đảo CS bán nước”. “Freedom for VN”, "Democracy for VN”, “Human Right for VN”…tiếng hô to xuất phát từ đáy tim của đồng bào đang sôi sụt căm thù bạo quyền CS đã quá tàn nhẫn ác độc, bắt bớ, giam cầm, đàn áp dã man, đẫm máu những cuộc biểu tình ôn hòa của đồng bào trong nước trong thời gian gần đây.Tại đây, CT Đinh Hùng Cường phát biểu, chúng ta tới đây để tố cáo sự cai trị tồi tệ của bạo quyền CSVN, đã chiếm cứ Miền Nam 42 năm và hơn 60 năm cai trị hà khắc tòan lãnh thổ VN. CS đã làm cho đất nước chúng ta trở nên nghèo đói khốn cùng, không có tự do, không có dân chủ. Ngày hôm nay nước VN là một nước lạc hậu trên mọi lãnh vực, so với các quốc gia khác trên thế giới.Thêm vào đó CS đã bán rẻ đất nước mình cho Trung Cộng, CS đã để cho các công ty (Formosa) thải chất độc, tác hại môi trường, giết biết bao cá và đồng bào ở VN không có thức ăn, vì bị nhiễm độc. Khi đồng bào biểu tình đòi hỏi một sự công bằng thì công an CS đã đánh đập người biểu tình dã man. CS không tôn trọng nhân quyền, đày đọa người dân hơn là thú vật. Những người đó không xứng đáng lãnh đạo đất nước ta.Ông Cường cũng nhắn gởi tới những cán bộ CS, đã cai trị người dân bằng một thể chế độc tài, hà khắc. Ông kêu gọi lương tâm, lương tri của những cán bộ CS hãy đứng dậy cho Tổ Quốc VN. Cùng nhau lật đổ bạo quyền CS, cùng nhau yểm trợ những người đấu tranh cho tự do, để chúng ta xây dựng một nước VN vững mạnh.Ông Đòan Hữu Định nói, chúng ta tập hợp nơi đây để nói lên nguyện vọng của toàn dân, CSVN phải ra khỏi đất nước của chúng ta, phải giải thể Đảng CS tàn ác, không có dân chủ, không có nhân quyền. Chúng ta đòi hỏi Tự, Do, Nhân Quyền cho người dân trong nước của chúng ta.Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh phát biểu, bạo quyền CS VN đã hành hạ người dân như thời còn man rợ. Nếu người CS có một phần nhân tính, sẽ không có cảnh người dùng chân đạp lên mặt người, cúp điện cúp nuớc như đang đối xử với gia đình ông Vuơng Văn Thả…Con người không thể đối xử với nhau như những con thú hoang ở sa mạc. Hơn nữa, người Việt Nam không thể nào mang đất nước của ông cha bán rẻ cho Trung Quốc.Bác sĩ Đặng vũ Chấn nói, chúng ta đến đây biểu tình là một chuyện nhỏ, bình thường, nhưng cùng với nhiều việc làm nhỏ khác thì sẽ tạo nên một thành quả khác lớn. Những chuyện nhỏ bình thường khác mà chúng ta có thể làm đuợc là hiện nay trong nuớc bà con đã làm một Thỉnh nguyện thư để gởi cho các Tổ chức Quốc Tế về thảm họa Formosa. Hiện nay, thỉnh nguyện thư đó có gần 200,000 chữ ký. Xin vào www.thamhoaFormosa.com để ký tên. Có nhiều chữ ký thì các cơ quan quốc tế sẽ lưu tâm.Cô Mã Tiểu Linh nói, hôm nay là đúng một năm có thảm họa Formosa. Bốn tỉnh miền Trung có cá chết hằng loạt. Chúng ta đòi hỏi bạo quyền CS phải có câu trả lời chính xác về số tiền bồi thường cho dân. Số tiền đó đã đi đâu? CSVN đã lấy hết số tiền đó, chứ không lo cho đồng bào trong nước. Hiện nay những tù nhân lương tâm cũng đang bị bắt giữ, Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Vuơng văn Thả trong nuớc, đang bị lưu vong trong chính căn nhà của ông, ông đang bị công an giả làm người dân, ném đá vào nhà ông.Đó là điều mà chúng ta không thể chấp nhận được. Chúng ta phải lên tiếng với thế giới, với quốc tế, để bảo vê gia đình ông Thả, gồm chín người, trong đó có em bé 4 tháng và bà cụ già 80 tuổi. Ông Thả đã vào một đuờng cùng. Ông nói, nếu công an tràn vào nhà, ông sẽ tự thiêu. Tự thiêu chín mạng người chứ không phải một người. Chúng ta không thể làm ngơ được. Cùng là người VN chúng ta phải đồng lòng lên tiếng để cưu nguy cho gia đình ông Thả.Sau nhiều phát biểu, đoàn biểu tình đã tuần hành hai vòng chung quanh công viên và vào tận trong sân của Tòa Đại Sứ CS hô to nhiều khẩu hiệu, v ô cùng phẫn nộ, phản đối bạo quyền CS “Hèn với giặc, ác với dân” truớc khi ra về.Hình ảnh trong Lễ truy điệu ở Eden CenterBiểu tình trước Tòa Đại sứ CSVN