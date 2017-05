Cảnh Sát Phong Tỏa Thủ Đô Venezuela, Ngăn Biểu Tình

CARACAS - Phong trào chống chế độ Maduro gia tăng với 28 người chết trong các đợt biêu tình từ 1 tháng qua - lực luợng an ninh dùng xe van chống bạo động phong toả khu vực trung tâm thủ đô khi các phe chống và bênh chính quyền cùng xuống đường nhân dịp lễ May Day.Các thủ lãnh đối lập xác quyết không ngưng biểu tình đòi hỏi bầu cử tự do và truất phế TT Maduro, người kế vị cố lãnh tụ thiên tả Hugo Chavez – chính quyền Maduro bị quy trách về khủng hoảng kinh tế gây khan hiếm luơng thực và thuốc men. Thủ lãnh đối lập tại QH, ông Freddy Guevara, tuyên bố: chế độ tin chắc chúng ta sẽ lùi vì mệt mỏi, đó là lý do chúng ta phải chứng tỏ sức mạnh và quyết tâm. Phe thân chính định biểu tình tại công viên Bolivar và đối lập tổ chức tuần hành đến trụ sở Tòa Tối Cao và ủy hội tuyển cử gần bên.Cảnh sắt dựng rào chắn không cho phép đối lập biểu tình tiếp cận trung tâm thủ đô – 30 trạm xe điện bị phong toả. TT Maduro tuyên bố hôm chủ nhật “May Day là ngày lễ của quần chúng lao động, không là ngày của chủ nghĩa tư bản hay phong trào hữu khuynh” – lãnh tụ đối lập Henrique Capriles đáp lại “Loan báo trọng đại và có ý nghĩa lịch sử đuợc trông chờ là quyết định từ bỏ quyền lực của Maduro”.Ông Maduro loan báo tăng luơng công nhân 60% trong khi Quỹ tiền tệ quốc tế xác nhận tỉ lệ lạm phát năm nay của Venezuela là 720%.Hôm chủ nhật, ông Maduro lên tiếng tán thưởng đề nghị điều giải của Vatican – nhưng, đối lập quyết đòi 1 khung thời gian để tổ chức tổng tuyển cử