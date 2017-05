Ngày 30-4, Gắn Bảng Đường “Đại Lộ Trần Hưng Đạo” Trên Bảng Tên Đường Bolsa Ở Thành Phố Westminster

Trong buổi lễ gắn bảng tên đường lịch sử.

Westminster (Bình Sa)- - Tại khuôn viên Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 4 năm 2017 Trần Hưng Đạo Foundation (Đền Thờ Đức Thánh Trần), Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã phối hợp cùng Little Sài Gòn Radio tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, buổi lễ diễn ra đúng 12 giờ trưa như thông lệ hằng năm, được trực tiếp truyền thanh trên làn sóng 1480 AM với nghi thức buổi lễ chào cờ thật xúc động được truyền đi khắp nơi trên thế giới qua các phương tiện truyền thông khác.Giữa trưa nắng gắt, hàng trăm qúy vị quan khách, dân cử, đồng hương cùng các cựu quân nhân QL/VNCH đủ các quân binh chủng đã đứng dàn hàng ngang trước Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa để tham dự lễ chào cờ và phút mặc niệm.Đúng 12 giờ trưa ông Nguyễn Hữu Công, Giám Đốc Đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, đã nói: “Xin đồng bào cùng chào cờ Hoa Kỳ, quốc gia đã hy sinh 58 ngàn chiến sĩ cho tự do dân chủ của Việt Nam. Xin đồng bào nghiêm chỉnh chào quốc kỳ VNCH để chúng ta Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chính của chính phủ quốc gia đã ngã xuống trong ngày 30 tháng Tư năm 1975 và trong suốt 20 năm chiến đấu để bảo vệ tự do, dân chủ cho miền Nam Việt Nam, các chiến sĩ quân đội đồng minh đã cùng chiến đấu với chúng ta và đã hy sinh; chúng ta cũng tưởng niệm những đồng bào đã mất trên biển cả, trên rừng sâu trong khi đi tìm tự do, và lắng lòng tưởng niệm anh linh các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân hay vùi thây trên biển cả, trên rừng sâu núi thẳm khi vượt thoát cộng sản tìm tự do.”Tiếp theo Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hát bản “Chiến Sĩ Vô Danh” trong phút mặc niệm nghi thức kéo cờ rủ cũng được toán hầu kỳ thực hiện.Sau đó ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng ông Phan Kỳ Nhơn kéo tấm vải che bảng tên đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, trong lúc nầy mọi người đồng vỗ tay thật lớn để chào mừng thành quả đã đạt được.Tiếp theo Ban tổ chức mời Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Chủ Tịch Phong Trào Yểm trợ Tư Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Viện Chủ Chùa Bát Nhã cùng Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California lên dâng lời cầu nguyện.Sau đó ông Phan Kỳ Nhơn và ông Lê Văn Sáu, đồng Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy niên trưởng cùng đồng hương, trong dịp nầy ông cũng nhắc lại, sau 42 năm, cho đến nay chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức lễ tưởng niệm, tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn. Đặc biệt ông Phan Kỳ Nhơn cảm ơn ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Diệp Miên Trường cùng các vị trong Hội Đồng Thành Phố đã giúp đỡ nhiệt tình để chúng ta có được ngày hôm nay.Trong phần phát biểu của ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, Niên trưởng Võ Đại Tôn.Ông Tạ Đức Trí nói: “...Không một ai có thể một mình làm được việc này. Đây là thắng lợi của toàn thể cộng đồng tị nạn cộng sản chúng ta,” Đồng hương chúng ta ai cũng biết đây là kết quả tốt đẹp của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trần Hưng Đạo Foundation dưới sự điều hành của ông Phan Kỳ Nhơn và toàn thể Hội Đồng Thành Phố Westminster trong thời gian qua.Kể từ hôm nay, đại lộ này có tên mới là “Bolsa Avenue Đại Lộ Trần Hưng Đạo.” Bảng tên đường mới được treo tại ba địa điểm trên đại lộ Bolsa là góc đường Magnolia, góc đường Brookhurst, và góc đường Ward.Nghị Viên Phát Bùi cũng đã cho biết: “Noi gương Thành phố Westminster, trong hai tuần nữa Tượng Đại Đế Quang Trung cũng được dựng lên trong phạm vi thành phố Garden Grove và ông sẽ cố gắng vận động Hội Đồng Thành Phố Garden Grove để có tên Đại Lộ Quang Trung trên bảng tên đường Euclid.Trong lời phát biểu, Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, Niên trưởng Võ Đại Tôn cũng đã cảm ơn qúy vị dân cử, và ca ngợi việc làm của những tổ chức cộng đồng trong suốt chiều dài đấu tranh không mệt mỏi để yểm trợ quốc nội, duy trì và phát huy văn hóa tại quê người để chúng ta có được những thành qủa đáng kể như hôm nay.Trong buổi lễ có phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện, ngoài ra còn có Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn vũ điệu “Bạch Đằng Giang” Biểu diễn Võ Thuật cùng Liên Khúc “Bạch Đằng Giang” do Trung Tâm Nguyễn Bá Học thực hiện.Buổi lễ chấm dứt trong niềm vui của đồng hương khi thấy Thủ Đô Tỵ Nạn có những tên đường như: “Đường Sai Gòn” “Đường “Trần Hưng Đạo” và lần lược sẽ có những tên đường của những vị anh hùng dân tộc như “Đại Đế Quang Trung” và nhiều hơn nữa trong những ngày tháng tới.