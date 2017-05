TT Tâm Thiện Thuyết Giảng: Quán Chiếu Chân Lý Hiện Tại

Buổi thuyết pháp của TT Thích Tâm Thiện.

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau

Tóc xanh dù có phai màu

Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng...

Tất cả pháp hữu vi

Như mộng huyễn bào ảnh

Như sương mai, như điện chớp

Phải thường quán như vậy.

Suốt đời tôi vẫn đi tìm,

Đi tìm Chân Lý thấy chìm biển khơi.

Bực mình tôi quyết rong chơi,

Chợt thấy Chân Lý ở nơi tâm mình.

Mời Thầy Tâm Thiện chứng minh,

Thầy cười nói đến duyên sinh vô tình.

Là Không, trung đạo, giả hình,

Thuyền Bất Khả Đắc đưa mình qua sông.

Tứ Đế nam, bắc, tây, đông...

Chỉ là luận giải cho thông pháp mầu

Bạch tịnh thức sáng, vô cầu,

Pháp ngón tay chỉ Trăng đầu non cao.

Nắm Lá bàn tay, thuở nào?

Chỉ là pháp Hữu vi chào nhân sinh.

Lá rừng Tuệ giác quang minh,

Là Vô ngôn thuyết vượt tình thế gian.

Hạt muối vào biển vô nan,

Chính là thể nhập không gian vô cùng.

Cám ơn Thầy Bạn cùng chung,

Đều là "Giọt Sống" bao dung, an bình.

Nam Mô

Chân Lý Vô sinh

Trường Tồn...

HUNTINGTON BEACH, Calif. (VB) – Buổi thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Tâm Thiện tại Trung Tâm Sangha, thành phố Huntington Beach, hôm Chủ Nhật 30/4/2017 đã thu hút Phật Tử tới nghe đầy hội trướng -- xếp 450 ghế vẫn phải lấy thêm.Buổi thuyết pháp với chủ đề Quán Chiếu Chân Lý Hiện Tại, tổ chức bởi Hội Phật Học Đuốc Tuệ. Hội cho biết đây là buổi sinh hoạt thành công nhất từ đầu năm đến giờ!Buổi thuyết pháp bắt đầu trễ, vì Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả chở Thầy Thích Tâm Thiện đã lái xe lạc đường khoảng nửa giờ.Trong thời gian chờ đợi, nhạc sĩ Tâm Nguyên Trí và ca sĩ Thúy Anh đã hát một số ca khúc, trong đó có bài “Dìu Nhau” của nhạc sĩ Phan Văn Hưng; bài “Bên Bờ Đại Dương” của nhạc sĩ Hoàng Trọng phổ thơ Hồ Đình Phương…Buổi thuyết pháp khởi sự bằng ca khúc triệu thỉnh chư Thiên do Tâm Nguyên Trí đàn và hát.Tiếp theo, Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả đã được mời nói lời khai mạc buổi thuyết pháp.Cư sĩ Mật Nghiêm giới thiệu rằng đây là buổi Thuyết Giảng Đặc Biệt do TT Thích Tâm Thiện về lại Nam Cali, sau 2 năm học Nghiên Cứu Hậu Tiến Sĩ, với đề tài: Quán Chiếu Chân Lý Hiện Tại.Cư sĩ Mật Nghiêm đón mừng Thượng Tọa Giảng Sư và thính chúng bằng cách đọc mấy câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng:Cư sĩ Mật Nghiêm nói rằng, vì Thượng Tọa Giảng Sư Thích Tâm Thiện là một đại diễn giả, nên Cư sĩ Mật Nghiêm tự thấy (cũng dẫn thơ Bùi Giáng):Thưa rằng: nói nữa là saiMùa xuân đương đợi bước ai đi vào…Sau đây phóng viên xin ghi lại nội dung bài thuyết pháp, bản tóm lược do Thượng Tọa Thích Tâm Thiện viết tay:“Quán sát chân lý thực tại” sẽ giúp hành giả thấy được cuộc sống Duyên Sinh – Vô thường, Vô ngã. Từ đó, từng bước xây dựng sự an trú của nội tâm, trí tuệ được phát triển. Đây là nội dung chính của con đường “Như thị quán sát, tiệm ly sinh tử.”- Muốn thấu đạt chân lý phải quán sát thực tại như nó là nó. Chân lý chính là thực tại, hay nói khác hơn, thực tại là chân lý.- Bước đầu thực tập, hành giả vận dụng năng lực của Chánh kiến và Chánh tư duy để có thể nhận rõ tính chất “mộng huyễn, vô thường của các pháp hữu vi – sinh diệt.”- Kinh Kim Cương:- Do thấy được chân lý thực tại, hành giả có khả năng “viễn ly điên đảo mộng tưởng”, sống an lạc, tự tại ngay trong cuộc đời bãi bể nương dâu.”Đặc biệt trong buổi thuyết pháp, Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả đã đọc cúng dường bài thơ nahn đề “Giọt Sống” chia làm 3 đoạn:Giọt Sống1/ Tự Quán2/ Vào Dòng3/ Lặng Im.