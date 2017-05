Wells Fargo Thông Báo Cuộc Thi Chương Trình Tân Trang Khu Dân Cư Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ; Hai Mươi Doanh Nghiệp Nhỏ Tại Năm Thành Phố Trên Khắp Nước Mỹ Sẽ Được Tân Trang Địa Điểm Hoặc Mặt Tiền Cửa Hàng Trong Nỗ Lực Nhằm Khuyến Khích Phát Triển Kinh Tế...

SAN FRANCISCO, ngày 27 tháng 4 năm 2017 – Wells Fargo (NYSE: WFC) giới thiệu Wells Fargo Works for Small Business®: Cuộc Thi Chương Trình Tân Trang Khu Dân Cư (Neighborhood Renovation Program Contest), được thiết kế nhằm giúp cải thiện các doanh nghiệp nhỏ hội đủ điều kiện ở các khu dân cư được chỉ định trong năm thành phố – Atlanta, Houston, Los Angeles, Miami và Minneapolis – thông qua hoạt động tân trang địa điểm hoặc mặt tiền cửa hàng. Wells Fargo phối hợp với Rebuilding Together, một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu chuyên về công tác tái xây dựng các cộng đồng, để phát động chương trình này.Thông qua Wells Fargo Works for Small Business: Cuộc Thi Chương Trình Tân Trang Khu Dân Cư dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ, các chủ doanh nghiệp nhỏ hội đủ điều kiện trong các khu dân cư và mã số vùng được chọn ở năm thành phố trên khắp nước Mỹ sẽ có cơ hội thi đua để giành giải thưởng là khoản hỗ trợ để tân trang doanh nghiệp. Ở mỗi thành phố, sẽ có bốn giải thưởng: một giải là khoản dành cho tân trang doanh nghiệp lên tới $25,000 và ba giải, mỗi giải là khoản dành cho tân trang doanh nghiệp lên tới $10,000.Để tham dự cuộc thi, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, các chủ doanh nghiệp nhỏ hội đủ điều kiện phải hoàn thành hồ sơ dự thi tại wellsfargoworks.com/renovation và viết một bài luận trả lời bốn câu hỏi về doanh nghiệp của họ. Không yêu cầu mua sắm hay trả phí tham gia. Các quy định của cuộc thi, bao gồm toàn bộ các tiêu chí về tính đủ điều kiện, yêu cầu về hồ sơ và thông tin về các khu dân cư hội đủ điều kiện ở mỗi thành phố, có tại wellsfargoworks.com/renovation/contestrules. Một hội đồng giám khảo sẽ xem xét các bài dự thi và Wells Fargo sẽ thông báo các doanh nghiệp thắng cuộc ở năm thành phố vào tháng 8. Wells Fargo cũng sẽ tổ chức một sự kiện cộng đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ ở mỗi thành phố để trưng bày kết quả của công tác tân trang và cung cấp nguồn hỗ trợ đến cộng đồng các chủ doanh nghiệp nhỏ trên phạm vi rộng hơn.“Làm việc với các chủ doanh nghiệp nhỏ là một trong những hoạt động quan trọng nhất mà chúng tôi thực hiện tại Wells Fargo, và chúng tôi biết rằng khi các doanh nghiệp nhỏ thành công thì các cộng đồng của chúng ta sẽ thịnh vượng”, bà Lisa Stevens, trưởng bộ phận Doanh Nghiệp Nhỏ của Wells Fargo cho biết. “Chúng tôi cam kết với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và tập trung vào việc khuyến khích phát triển kinh tế tại các thành phố trên toàn nước Mỹ. Bằng cách tạo ra sự biến đổi cho một nhóm các doanh nghiệp nhỏ ở địa phương, chương trình này sẽ giúp các khu dân cư ở năm thành phố có thêm một bước tiến về phía trước.”Wells Fargo phục vụ khoảng 3 triệu chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ và cho các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ vay nhiều tiền hơn so với bất kỳ ngân hàng nào khác (dữ liệu CRA 2002-2015 của chính phủ). Để trợ giúp thêm nhiều doanh nghiệp nhỏ đạt được thành công về tài chính hơn, năm 2014 Wells Fargo đã giới thiệu Wells Fargo Works for Small Business® – một sáng kiến trên phạm vi rộng, nhằm cung cấp các nguồn lực, hướng dẫn và dịch vụ cho các chủ doanh nghiệp.“Các doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò thiết yếu trong những cộng đồng mà chúng tôi phục vụ”, bà Caroline Blakely, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của Rebuilding Together, cho biết. “Thông qua cơ hội này, Wells Fargo bổ sung thêm một lớp quan trọng vào công việc của chúng tôi, giúp chúng tôi xây dựng các cộng đồng vững mạnh hơn trên khắp cả nước.”Việc phát động Wells Fargo Works for Small Business: Cuộc Thi Chương Trình Tân Trang Khu Dân Cư dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ trùng với Lễ Kỷ Niệm Tri Ân Doanh Nghiệp Nhỏ của Wells Fargo, diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6. Sự kiện thường niên này, cũng trùng với Tuần Doanh Nghiệp Nhỏ Toàn Quốc của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ vào tháng 5, sẽ biểu dương những thành tựu của doanh nghiệp nhỏ và cung cấp cho các chủ doanh nghiệp những ưu đãi đặc biệt đối với một số sản phẩm và dịch vụ.Truy cập WellsFargoWorks.com/renovation để tìm hiểu thêm về Cuộc Thi Chương Trình Tân Trang Khu Dân Cư, và tìm hiểu thêm về Wells Fargo Works for Small Business – một sáng kiến trên phạm vi rộng, nhằm cung cấp các nguồn lực, hướng dẫn và dịch vụ cho các chủ doanh nghiệp.Giới thiệu về Wells FargoWells Fargo & Company (NYSE: WFC) là một công ty cung cấp các dịch vụ tài chính dựa trên cộng đồng, đa dạng, với tài sản trị giá $2.0 ngàn tỷ. Được thành lập vào năm 1852 và có trụ sở chính ở San Francisco, Wells Fargo chuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, cho vay thế chấp, cho vay tiêu dùng và thương mại thông qua hơn 8,500 chi nhánh, 13,000 máy ATM, trên mạng internet (wellsfargo.com) và ngân hàng di động, với văn phòng tại hơn 42 quốc gia và vùng lãnh thổ để hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch kinh doanh trên toàn thế giới. Với khoảng 273,000 nhân viên, ở Mỹ cứ ba hộ gia đình thì Wells Fargo phục vụ một hộ. Wells Fargo & Company được xếp hạng thứ 27 trong danh sách các công ty Mỹ lớn nhất năm 2016 của tạp chí Fortune. Tầm nhìn của Wells Fargo là đáp ứng các nhu cầu tài chính của khách hàng và giúp họ đạt được thành công về tài chính. Tin tức, thông tin chuyên sâu và các quan điểm của Wells Fargo cũng có tại Wells Fargo Stories.

Để biết thêm thông tin về Wells Fargo Works for Small Business, hãy truy cập: WellsFargoWorks.com. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại @WellsFargoWorks.Giới thiệu về Rebuilding TogetherRebuilding Together là một tổ chức phi lợi nhuận có quy mô toàn quốc, tiên phong trong công tác cung cấp nhà ở an toàn và lành mạnh với hơn 40 năm kinh nghiệm. Cùng với các đối tác doanh nghiệp và cộng đồng, Rebuilding Together biến đổi cuộc sống của những chủ sở hữu nhà có thu nhập thấp bằng cách cải thiện sự an toàn cũng như tình trạng các căn nhà của họ và đem lại sức sống cho các cộng đồng. Mỗi năm, các chi nhánh địa phương và gần 100,000 tình nguyện viên của Rebuilding Together hoàn thành khoảng 10,000 dự án tái xây dựng trên cả nước. Tìm hiểu thêm và tham gia tại rebuildingtogether.org.