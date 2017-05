100 ngày đầu tại nhiệm của Tổng thống Donald Trump

– Chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ

May 1, 2017

Ông Trump khiến 100 ngày tưởng như bất tận (Trump makes 100 days feel like an eternity – the Dallas Morning News)

Những điểm tích cực theo đánh giá của TT Donald Trump và những người ủng hộ ông Trump: Ông Trump đã tự tin cho rằng thành quả ông đạt được trong 100 ngày đầu tại nhiệm tuyệt vời nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đặc biệt, ông đã duy trì được sự ủng hộ của hầu hết những người ủng hộ ông (93% cử tri bỏ phiếu cho ông Trump tiếp tục ủng hộ ông, tương đương với 43% dân số. Con số này phản ảnh đúng một thăm dò mới đây với tỷ lệ người chấm điểm hài lòng với ông là 43%, có thăm dò thấp hơn là 39% và cao hơn là 44%). Với cách hành xử phi nguyên tắc và phát ngôn không những khác hẳn các vị tiền nhiệm, mà còn rất bất thường và bất nhất, ông Trump đã trở thành người:

Được báo chí và dư luận chú ý tới hằng ngày, hằng giờ, với những phát biểu và tweet gây sốc của ông. Ông có biệt tài tạo chú ý như một tài tử show truyền hình thực tế (reality TV show), một điều mà những người ái mộ ông tiếp tục yêu thích và ủng hộ, nhưng lại tạo quan tâm, lo lắng cho đa số người dân và các chuyên gia, chính giới. Biệt tài nữa của ông là đánh lạc hướng dư luận hay đánh trống lảng khi bị chú ý vào những điều tiêu cực mà ông gây ra. Là người gây sóng gió nhiều nhất trong 100 ngày đầu qua các sắc lệnh (cấm di dân Hồi giáo, trục xuất di dân bất hợp lệ, cắt bỏ ngân sách cho các cơ quan giúp đỡ phụ nữ, bãi bỏ luật bảo vệ môi trường). Ông Trump cũng đã tỏ ra rất bận rộn và hãnh diện với tổng số 78 sắc lệnh đã ký, cho rằng đây là một thành tích chưa từng có (trong số này chỉ có 30 s.l. là luật, còn lại là các tuyên ngôn và bản ghi nhớ. Các sắc lệnh đa số là ngắn với mục đích hủy bỏ những đạo luật do cựu TT Obama ban hành. Không một đạo luật quan trọng nào được thông qua). Đưa được một chánh án bảo thủ vào Tối Cao Pháp Viện, dù Thượng viện của đảng Cộng Hòa đã phải thay đổi luật biểu quyết từ đa số 60% xuống chỉ còn 51%. Có nhiều nỗ lực thực hiện các lời hứa khi tranh cử như: dẹp bỏ Obamacare, xây bức tường biên giới Mỹ-Mễ, ngăn di dân Hồi giáo, trục xuất di dân bất hợp pháp, hủy TPP, thương lượng lại NAFTA, phát triển kinh tế, gia tăng việc làm, giảm thuế ..., nhưng các nỗ lực này hầu hết đều thất bại hoặc chỉ mới được nhắc đến chứ chưa thực hiện được trong vòng 100 ngày, nhất là điều mà ông Trump cho là rất dễ dàng, đó là hủy bỏ Obamacare và thay thế bằng Trumpcare, khi dự thảo luật bảo hiểm sức khỏe đã không được Hạ viện đem ra biểu quyết vào phút chót hôm 24/3/2017, do không đủ túc số và bị ngay cả những Dân biểu đảng Cộng Hòa chống đối.

Những điểm tiêu cực – Theo đánh giá của truyền thông, chuyên gia và đa số quần chúng thì ông Trump đã nhận được điểm thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ở giai đoạn được gọi là “Tuần Trăng Mật” này, hầu hết các tân tổng thống Hoa Kỳ đều có mức điểm trên 50%. TT Donald Trump được 39%-44% (tùy theo cơ quan thăm dò), so với TT Barrack Obama 65%, TT George W. Bush (44th) 62% và TT Bill Clinton 55%. Ngoài ra, số người bất mãn với những điều ông Trump làm lên tới 53%.

Những đặc điểm khiến ông trở thành một tổng thống đặc thù không giống ai trong dòng lịch sử Hoa Kỳ bao gồm không chỉ ở những chính sách gây bất ổn xã hội/thế giới và phẫn nộ trong đa số quần chúng, tạo hận thù, chia rẽ, gây hấn với đồng minh, tạo hoang mang trong dư luận, đe dọa chiến tranh đồng loạt với nhiều quốc gia trên thế giới, mà còn là những hiện tượng:

1. Ông Trump nói dối không ngượng miệng, bịa đặt những tin động trời không bằng chứng như có tới 3 đến 5 triệu cử tri bất hợp pháp bỏ phiếu khiến ông thua bà Clinton tới gần 3 triệu phiếu cử tri; cáo buộc TT Obama đã ra lệnh nghe lén ông dù cả cơ quan FBI lẫn CIA đều nói không hề có chuyện đó. Khi sự thật được phơi bày, ông Trump không bao giờ công nhận mình sai, không bao giờ xin lỗi, luôn tuyên bố mình giỏi hơn các vị tiền nhiệm, đặc biệt là so sánh với TT Obama; và bất cứ quyết định sai trật nào của ông cũng đều được biện minh là do ông Obama đã đưa ra từ trước (như vụ tấn công thất bại tại Yemen hoặc sắc lệnh di trú cấm người nhập cư từ 7 nước Hồi giáo bị lên án dữ dội bởi cả người dân lẫn các chánh án và bị cấm thi hành).

Tuy nhiên, những thành quả kinh tế như số việc làm gia tăng (trong tháng 1&2/2017) hay tỷ lệ thất nghiệp thấp (4.7%) do chính sách của ông Obama tiếp tục đem lại thì ông Trump lại tự nhận là của mình dù chưa đưa ra được chính sách gì cụ thể cho nền kinh tế. Những chỉ dấu kinh tế xấu thì ông Trump lại lờ đi (lượng việc tăng trong tháng 3 giảm xuống chỉ còn 98,000 so với 227,000 và 298,000 trong tháng 1&2/2017, giới tiêu thụ giảm chi trong tháng 3, kinh tế tăng trưởng trong quý đầu của 2017 chỉ ở mức là 0.7% thay vì 2% như quý cuối của 2016. Ông Trump đã đưa ra con số hão huyền trong giai đoạn tranh cử là nền kinh tế của ông sẽ tăng trưởng ở mức 6% và ông sẽ là người “tạo nhiều công ăn việc làm nhất mà Thượng Đế đã sinh ra”).

2. Ông Trump tấn công bất cứ ai không đồng ý với ông, kể cả các thượng nghị sĩ, dân biểu, chánh án liên bang, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, giới truyền thông ..., thậm chí gây sự hoặc tấn công đồng minh (thủ tướng Úc, tổng thống Mễ, đòi Đức và Nam Hàn cùng các quốc gia trong khối NATO bồi hoàn những tốn kém bảo vệ an ninh trên thế giới), nhưng lại hết lời khen kẻ thù của dân tộc và những tay lãnh đạo độc tài, đầy tội ác trên thế giới như Vladimir Putin của Nga, Tập Cận Bình của Trung Cộng, Rodrigo Duterte của Philippines, Bashar al-Assad của Syria, Abdel Fattah el-Sisi của Egypt, và thậm chí ngay cả Kim Jong Un của Bắc Hàn - quốc gia mà ông Trump đang có những đối đầu căng thẳng. TT Trump cũng là nhà lãnh đạo thế giới tự do duy nhất đã chúc mừng cuộc trưng cầu dân ý đầy gian trá của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, để củng cố quyền lực độc tài và dẹp bỏ hệ thống dân chủ hiện nay của Thổ.

Ông Trump đã hết lời khen tặng ông Tập: "Ông Tập là một người tốt. Ông là một người rất tốt và tôi đã được biết rõ về ông ấy. Ông Tập yêu đất nước và dân tộc của mình. Ông là một 'gentleman' sẵn sàng làm việc đúng. Chúng tôi cảm thấy gắn bó, có chung cảm ứng hữu cơ”

Ông Trump cũng tỏ thiện cảm với Kim Jong Un, cho rằng “Un là một người giỏi, lên nắm quyền khi còn rất trẻ và phải chiến đấu để giữ vững quyền lực”, và ông Trump sẵn sàng gặp Un nếu hoàn cảnh cho phép, đối với ông Trump “đó là một vinh dự!”

Ông Trump cũng mời ông Duterte, tổng thống Phi tới thăm Hoa Kỳ. Duterte đã giết hại ít nhất 6000 người Phi nhân danh bài trừ thuốc phiện trong xã hội.

Nguyên tắc và truyền thống bảo vệ nhân quyền của Hoa Kỳ đang bị chôn vùi dưới triều đại của TT Trump.

3. Ông Trump coi thường đệ tứ quyền và thẳng thừng tấn công giới truyền thông, gọi họ là những nguồn tin bịa đặt (fake news), là kẻ thù của dân tộc (enemy of the Americans), trong khi đó lại cùng với những thành phần dưới quyền để thổi phồng những tin bịa đặt do chính ông đưa ra để tạo hoang mang dư luận, xuyên tạc sự thật và tạo ra một thứ mà dư luận mỉa mai gọi là “alternative facts” (dữ kiện thay thế).

4. Gia đình trị: ông Trump đã đưa cô con gái Ivanka, cậu con rể Jared Kushner vào Tòa Bạch Ốc ở những vị trí cố vấn quan trọng dù họ không hề có chút kinh nghiệm nào về quản trị đất nước, lại là những người còn rất trẻ.

5. Xung đột quyền lợi: Những quyền lợi của gia đình ông Trump và con cái trong các thương vụ khổng lồ rải rác khắp nơi trên thế giới đang là mầm mống của tham nhũng và nguy cơ ông bị mua chuộc, thao túng bởi những thế lực ngoại quốc, làm nguy hại tới quốc gia, và có thể đưa tới việc ông bị truất phế do vi phạm luật Emolument trong hiến pháp.

6. TT Trump và đại gia đình 22 người của ông chi tiền đóng thuế của dân lên tới nhiều chục triệu chỉ trong vòng 100 ngày qua do nhu cầu bảo vệ an ninh cho họ mỗi khi di chuyển, cả khi họ công du ngoại quốc để buôn bán riêng cho gia đình, đi ăn chơi, đánh golf, du lịch, trượt tuyết ... Ngay cả việc Đệ nhất phu nhân Melania Trump và cậu con út Barron không chịu tới ở Tòa Bạch Ốc mà nhất định ở lại dinh thự Trump Tower ở New York đã khiến tiền bảo vệ an ninh lên tới $50 triệu Mỹ kim hằng năm, và sẽ là $60 triệu nếu ông Trump thỉnh thoảng về thăm vợ con.

TT Trump còn chứng tỏ là ông say mê đánh golf, đặc biệt ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông tại Florida. Mỗi chuyến tới Mar-a-Lago mà ông nói là vừa nghỉ mát vừa làm việc nước, chi phí di chuyển và bảo vệ an ninh tốn kém lên tới bạc triệu. Số lượng đánh goft của TT Trump trong 100 ngày đầu thì không ai sánh bằng: 19 lần so với zero của TT Obama, người mà ông Trump đã cực lực lên án trong lúc tranh cử là đánh goft nhiều quá, không lo làm việc nước, và hứa là khi thắng cử, ông Trump sẽ làm việc cật lực và không hề đánh goft; TT Bush đánh goft zero lần, và TT Clinton 3 lần trong 100 ngày đầu. 16 lần đánh goft của ông Trump là ở trung tâm nghỉ mát Mar-a-Lago, tốn kém tiền di chuyển và bảo vệ an ninh cho ông từ $1 triệu tới $3 triệu mỗi lần. Hiện tổng số chi phí của ông Trump trong 100 ngày qua được áng chừng ở mức 30 triệu và sẽ hơn 60 triệu cho cả gia đình ông. Quốc hội vừa đưa ra dự luật tăng ngân sách chi tiêu này cho ông Trump lên tới $120 triệu một năm. TT Obama chi $96 triệu cho các chuyến nghỉ mát và đánh golf trong 8 năm tại nhiệm.

7. Sẵn sàng đảo ngược các lời hứa khi tranh cử và những chính sách đã tuyên bố như:

a/ “Làm sạch cống rãnh tại Washington”, hàm ý tẩy rửa hệ thống tham nhũng do những thành phần chính trị gia lâu đời cấu kết với những tay tài phiệt giàu có của phố Wall (Thị trường Chứng khoán); nhưng TT Trump đã đưa vào nội các của mình toàn những người giàu có và thế lực của phố Wall, cả những người đầy tai tiếng vì đã cướp đi nhà cửa của hàng chục ngàn người khi bong bóng nhà cửa bùng vỡ năm 2006. Ông còn đưa dự thảo giảm thuế mạnh cho người giàu, nhưng cắt giảm các chương trình giúp đỡ người nghèo, đề cử người lãnh đạo trong nội các vừa không có kinh nghiệm vừa có thành tích đi ngược với cơ chế mà họ trách nhiệm.

b/ “Lên án Trung Quốc thao túng tiền tệ, dọa đánh thuế 45% vào các mặt hàng nhập cảng”, bây giờ ông Trump lại khen Tập Cận Bình là một người dễ thương, đáng kính; TQ không còn là kẻ thao túng tiền tệ.

c/ “Sẽ xây bức tường biên giới Mỹ-Mễ và Mễ sẽ phải chi tiền”. Lời hứa này đã bị bỏ qua vì tổng thống Mễ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc phi lý đòi nước Mễ xây bức tường biên giới cho nhu cầu của Mỹ này. Hiện ông Trump không thấy nói nhiều đến bức tường, mà số tiền xây có thể tốn kém lên tới $70 tỷ đô la, một con số khổng lồ khó lòng được Quốc Hội chuẩn chi.

d/ “Chê bai NATO là lỗi thời”, nhưng khi gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 12 tháng 4, ông Trump đã rút lại lời nói này trong buổi họp báo, tuyên bố “NATO không lỗi thời.”

e/ “Trục xuất những di dân bất hợp pháp và phạm tội, bảo vệ những di dân trẻ tới Mỹ khi còn nhỏ gọi là DREAMERS”, nhưng hiện nay một số các di dân trong diện hứa được bảo vệ đã bị trục xuất, các gia đình di trú không giấy tờ hợp lệ đã bị chia cách giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ với chồng, di dân bị tấn công thô bạo và sống trong nơm nớp lo sợ.

f/ Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng 1 nghìn tỷ USD cũng chưa từng được đề cập đến. Vụ cải sửa luật thuế chỉ mới là một danh sách “mơ ước” (wish list) dài một trang. Những phê phán, chê bai NAFTA và đòi thương lượng lại với Canada và Mễ đã được rút lại. Giờ đây, ông Trump cho rằng NAFTA “không đến nỗi tệ.”

8. Những điều đảo ngược này cùng với rất nhiều điều tuyên bố vô trách nhiệm của ông, và sau 100 ngày tại nhiệm chao đảo, chưa đưa ra được một chính sách rõ rệt nào về cả các vấn đề nội địa lẫn bang giao và thương giao quốc tế, cho thấy ông Trump - một thương gia, đã không hề hiểu biết cách vận hành của guồng máy chính quyền, không hiểu được các mối tương quan với đồng minh và kẻ thù, tương quan giữa hành pháp với lập pháp và quốc hội; khả năng điều hành công ty của một CEO khác hẳn khả năng quản trị đất nước của một tổng thống, nhất là tổng thống của một cường quốc lãnh đạo thế giới tự do. Thậm chí, dư luận còn cho rằng ông Trump không hiểu, và có thể chưa hề đọc Hiến Pháp Hoa Kỳ mà ông đã dơ tay tuyên thệ tôn trọng trong ngày nhậm chức.

Ông điều hành đất nước theo kiểu “reality show”, một hình thức của các show truyền hình thực tế đã khiến ông nổi tiếng như một tài tử. Ông cũng vây xung quanh mình những người chung thủy và tôn sùng ông, thay vì người có tài, kinh nghiệm và có tâm phục vụ đất nước. Thậm chí, ông còn dung túng những người làm tay sai cho ngoại bang và vi phạm rất nhiều luật lệ như cựu Tướng Michael Flynn, người đã được ông Trump chọn là cố vấn an ninh quốc gia và bị ép phải từ nhiệm sau 24 ngày vì tội nói dối. Hiện ông Flynn đang bị Quốc hội và FBI điều tra gắt gao do những vi phạm và liên hệ mờ ám với chính phủ Putin và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ông Flynn, nhiều nhân vật cốt lõi của ủy ban tranh cử của ông Trump cũng đang bị điều tra.

Hiện, ông đang giữ thêm thành tích chậm lụt trong vụ lấp đầy hàng trăm vị trí cấp cao của chính quyền vẫn còn đang bị bỏ trống, từ các đại sứ cho đến các thứ trưởng cấp bộ. Báo chí đưa tin rằng trong số 553 quyết định bổ nhiệm cần được Thượng viện thông qua, Tòa Bạch Ốc cho tới nay mới đề cử được 24 người, với 22 người đã được phê chuẩn. Kết quả là guồng máy nội các của ông Trump không chạy trơn tru như ông tuyên bố, nhất là trước những mâu thuẫn trầm trọng nội bộ đã được rò rỉ ra ngoài dư luận.

9. Ông Trump là tổng thống Hoa Kỳ duy nhất không công khai giấy tờ khai thuế, mà người ta nghi ngờ có chứa nhiều điều khuất tất ông không muốn ai biết như làm ăn buôn bán với ai, tại quốc gia nào, có tặng từ thiện và giàu có như ông đã từng tuyên bố hay không. Qua một số thông tin chính xác mà truyền thông Mỹ đã có được, thì những khoản cắt thuế do ông Trump đề nghị sẽ rất có lợi cho thương vụ của gia đình ông, đặc biệt khoản Altermative Minimum Tax dành cho người giàu và khoản thuế đánh trên gia tài mà con cái ông sẽ được thừa hưởng. Thuế cắt cũng dành phần lớn cho những thành phần giàu có như ông, trong khi người nghèo được hưởng rất ít mà lại bị cắt đi những khoản trợ giúp khác của chính quyền.

10. Điều “nổi bật” nhất của ông Trump là ông và hàng ngũ tranh cử bị nghi ngờ là đã cấu kết với Nga để thao túng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016, nhằm đưa tới chiến thắng cho ông. Hiện đang có ít nhất 3 cuộc điều tra được mở ra bởi lưỡng viện Quốc Hội và cơ quan FBI.

Từ những sai phạm và bất xứng này, ông Trump đã bị hằng triệu triệu người dân Hoa Kỳ và cả thế giới biểu tình chống đối ngay sau khi đắc cử ngày 8/11/2016, ngay sau ngày nhậm chức 20/1/2017, ngay ngày đánh dấu 100 ngày tại nhiệm 29/4/2017 và ngày lễ Lao Động 1/5/2017.

Chưa bao giờ một vị tổng thống Hoa Kỳ lại bị chỉ trích nhiều như vậy trong vòng 100 ngày đầu, bị người dân phản đối mãnh liệt trên đường phố và tại các townhalls gặp gỡ các đại diện Quốc Hội, trên báo chí và mạng lưới, bị lôi ra làm trò cười trên các chương trình hài hước, bị dư luận cho rằng sẽ bị truất phế, và bị điều tra về tội cấu kết với ngoại bang để thao túng kết quả bầu cử ...

Và chưa bao giờ một tổng thống mới nhậm chức 100 ngày lại than thở là công việc không ngờ khó quá, bày tỏ tiếc nuối cuộc sống cũ, trốn chạy thực tế khó khăn của việc làm tổng thống bằng cách tổ chức những cuộc tụ tập ủng hộ viên như thời tranh cử để được nghe những lời tôn sùng vang dậy. Và ngày 1 tháng 5, 2017, ông Trump đã làm một việc chưa từng có: trương quảng cáo tranh cử tổng thống 2020!

Hình như với Tổng thống Donald Trump, chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả thế chiến thứ 3 và chiến tranh nguyên tử!