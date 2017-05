Cali: 42,000 Nhà Chìm Dưới Biển Vào Cuối Thế Kỷ; Mỹ: 2 Triệu Căn Nhà Sẽ Bị Chìm Dưới Biển Tốn 1,000 Tỉ MK

Tình trạng khẩn cấp dời chỗ chậm đang vồ chụp lên các bờ biển California – mực nước biển nâng cao do biến đổi khí hậu mà các chuyên gia hiện nay tiên đoán có thể nâng mực nước tại những khu vực ven biển tới 10 feet (3.048 mét) trong vòng 70 năm, đang nuốt chửng bãi biển và tràn ngập những thành phố nằm dưới thấp.Tốc độ tan chảy của băng ở các cực và những sông băng đang nứt đổ làm cho các nhà khoa học đã từng tiên đoán mà ít ai nghĩ tới về sự nâng cao mực nước biển có thể trở thành là rất bảo thủ. Một phúc trình của ủy ban trong tiểu bang cảnh báo rằng nếu không làm gì hết, thì mực nước ở bờ biển California sẽ dâng cao tờ 30 tới 40 lần nhanh hơn trong thế kỷ trước.Kết quả trong tương lai là: kinh tế tê liệt, an toàn công cộng bị tổn hại, hạ tầng cơ sở bị ngập nước, và bị buộc phải bỏ bờ biển Thái Bình Dương.Cơ Quan US Geological Survey phỏng đoán rằng nếu không làm gì, thì có tới 67% bờ biển tai Miền Nam California có thể bị mất vì nước biển dâng cao vào cuối thế kỷ này.Sau đây là vài dự đoán cho trường hợp tồi tệ nhất sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ này:- Bãi Biển Broad Beach của Malibu sẽ bị trôi dạt thành bãi cát.- Các nhà máy điện và các địa điểm thải chất thải hạt nhân, như San Onofre, cần bị cấm.- Đường sá, cầu cống, đường xe lửa dọc theo bờ biển từ Mendocino tới San Diego sẽ bị bãi bỏ và làm lại trong nội địa.- Các thành phố nằm thấp như Huntington Beach và Santa Monica sẽ ngập lụt thường xuyên và nặng nề hơn.- Hơn 42,000 căn nhà tại California sẽ bị chìm dưới nước – không chỉ bị lụt nghiêm trọng mà nước biển sẽ ngập lên tới mái nhà.Trang mạng Zillow tiên đoán rằng 2 triệu căn nhà ven biển tại Hoa Kỳ có thể bị ngập nước vào cuối thế kỷ này. Tổng trị giá những căn nhà bị hư hại sẽ lên tới gần 1,000 tỉ đô, riêng tại California là 49 tỉ đôla.