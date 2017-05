3 Lý Do Làm Cho Các Công Ty Thuốc Lá Vẫn Còn Hốt Bạc; Hãng Thuốc Lá Mỹ: Doanh Thu Tăng 32%, Đạt 93.4 Tỉ Đô Năm 2016

Số lượng thuốc lá bán ra tại Hoa Kỳ đã giảm 37% kể từ năm 2001. Các luật lệ về thuốc lá ngày càng khó khăn hơn bao giờ hết, và công ty Big Tobacco đã thua nhiều vụ kiện tốn hàng triệu đô la. Tuy nhiên, kỹ nghệ thuốc lá báo cáo doanh thu gia tăng tới 32%, đạt mức 93.4 tỉ đô là trong năm 2016.Theo phúc trình từ báo Wall Street Journal có 3 yếu tố chính đóng góp vào sự gia tăng doanh thu cho các công ty thuốc lá như sau.- Giá thuốc lá tăng cao như hỏa tiễn. Người Mỹ đã chi cho thuốc lá nhiều hơn bia, nước ngọt cộng lại trong năm 2016. Lý do? Hút thuốc trở thành đắt đỏ quá. Giá trung bình một gói thuốc lá đã tăng từ $3.73 trong năm 2001 tăng lên tới $6.42 trong năm 2016. Giá thuốc lá ở mỗi tiểu bang khác nhau, và một gói thuốc lá không đầu lọc loại Camels ở Thành Phố New York có thể lên tới $14.- Bớt cạnh tranh. Từ 7 hãng thuốc lá lớn hiện còn 2 hãng chính tại Hoa Kỳ: Altria (sản xuất Marlboros) và Reynolds American Inc. (bán thuốc Newports). Cộng lại, 2 công ty này chiếm 8/10 số lượng thuốc lá được bán ra ngày nay.- Thuế vẫn còn dễ chịu đối với các công ty thuốc lá. Dù thuế liên bang và tiểu bang là cao đối với các công ty thuốc lá Mỹ (và có thể gia tăng cao hơn), so với các quốc gia tây phương khác, các công ty Hoa Kỳ vẫn đang nhận được mức thuế thấp. Trung bình một gói thuốc lá đến tay người hút tại Anh Quốc là $10.90, 82% số tiền này vào tiền thuế. Ở đây, Mỹ, nơi mà giá thuốc lá trung bình $4 ít hơn, 42% của một gói thuốc lá là tiền thuế.