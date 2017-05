Cất Tiền Hải Ngoại Nhiều Nhất: Apple, Microsoft, Cisco, Alphabet

WASHINGTON -- Chính phủ Trump hạ mức thuế công ty xuống còn 15% với hy vọng rằng các đaạ công ty sẽ đưa tiền mặt từ hải ngoại về Hoa Kỳ.Đồng thời Trump cho biết sẽ có sắc thuế “đánh một lần” đôi với nhiều ngàn tỷ đôla đang để ở hải ngoại.Các hãng Mỹ có khoảng 1.3 ngàn tỷ đôla tiền mặt để ở các trương mục haả ngoại, tính vào cuối năm 2016, theo khảo sát của Moodys Investors Service.Sau đây là các công ty để nhiều tiền nhất ngoài Hoa Kỳ:-- Apple Inc. để tiền nhiều nhất ngoaì nước Mỹ, khoảng 230 tỷ đôla.Tổng quản trị Apple là Tim Cook nói ông sẵn sàng đưa tiền về Mỹ nếu không bị thuế doanh nghiệp 35%.-- Microsoft Corp. cất tiền hải ngoaị tới 113 tỷ đôla, cũng theo Moodys.-- Cisco Systems Inc. hàng thuư ba với 62 tỷ đôla tiền mặt ở hải ngoại.-- Công ty mẹ của Google là Alphabet Inc. hàng thứ tư với 49 tỷ đô ngoài nước Mỹ.-- Oracle Corp. hàng thúứ năm với 52 tỷ đôla cất ngoài Hoa Kỳ.