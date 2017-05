Sài Gòn: Vui, Buồn Nghề Diễn Hoạt Náo Mascot

Mascot quảng cáo cho hãng TOSHIBA tại Hội chợ Việt - Nhật, công viên 23-9, Sài Gòn.

Gần đây, những người mặc bộ đồ thú bông hóa trang thành chuột Mickey, vịt Donald, Thỏ Hồng, Tôn Ngộ Không... thường xuất hiện để làm hoạt náo khung cảnh các cửa hàng, hội chợ, khu vui chơi giải trí... Người ta gọi đó là nghề diễn thú mascot hoặc cosplay nhân vật, theo Tuổi Trẻ (TTO).Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), mọi người tấp nập đổ ra đây dạo mát, chụp ảnh khi đêm xuống thì cũng là lúc những người trong bộ đồ thú bông dày cộm bắt đầu xuất hiện để diễn trò, chơi đùa với trẻ em. Họ cho du khách chụp hình miễn phí chỉ để bán những que kẹo từ 10,000-20,000 đồng.Theo TTO, đáng phục là một số người đã chọn công việc này chỉ vì yêu mến trẻ em. Như bạn Nguyễn Khánh Duy (26 tuổi, quê Bến Tre), đến phố đi bộ Nguyễn Huệ là Duy đóng vai một Tôn Ngộ Không gầy gò, tay liên tục gãi đầu gãi tai, xoay xoay cây gậy Như ý như trong phim Tây Du Ký. Mấy đứa trẻ thích thú chạy đến vây quanh, chụp hình với “Lão Tôn” dí dỏm. Vừa đùa giỡn với các em nhỏ, Duy vừa gọi thêm mấy người bạn đang mặc quần áo Trư Bát Giới, gấu Teddy... gần đó đến cùng chơi đùa với đám khách nhí.Có người hỏi Duy có bán bánh kẹo gì không để mua ủng hộ thì bạn đáp: “Hôm nay mình không bán gì đâu, tối rảnh ra chơi cho thoải mái thôi”.TTO dẫn lời Duy, cho biết đã làm nghề này hơn 1 năm nay. “Từ nhỏ mình đã mơ lớn lên thành ảo thuật gia. Khi lên Sài Gòn, mình theo phụ cho người anh đã bốn năm làm ảo thuật và diễn mascot nên được tiếp xúc với trẻ em mỗi ngày. Bản thân mình cũng rất mê trẻ con, cứ thấy tụi nó cười là mọi buồn phiền mệt nhọc trong người tan biến hết. Thấy em nào cũng thích chơi đùa với các nhân vật phim hoạt hình, truyện cổ tích nên mình để dành tiền mua một bộ trang phục Tôn Ngộ Không đi diễn đường phố. Ban đầu, đi diễn cho vui, làm quen với đám đông, sau mới bán thêm kẹo. Dù vậy, trẻ em đến vui chơi, chụp hình với mình, không mua cũng không sao.Và để có chi phí sinh hoạt, mình thường nhận thêm các show diễn ảo thuật, hoạt náo ở công viên, nhà văn hóa...”- Duy nói.Duy kể tiếp là vào những ngày đầu mới theo anh trai học nghề, bạn rất khó chịu với bộ quần áo thú nhồi bông, mặc vô là vừa nặng vừa nóng, Trời lạnh còn dễ thở, chứ ngày nắng nóng, người mồ hôi nhễ nhại, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Rồi khi ra đường diễn, người đi đường cứ nhìn cười, khiến bạn ngại và xấu hổ nhưng đã nhận ra là không có gì phải xấu hổ cả vì nghề nào cũng là nghề. Hơn nữa, nhìn đám trẻ em xúm lại vây quanh mình để chụp hình, bạn cảm thấy vui khó tả.TTO ghi nhận cũng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ có một chú gấu tên Teddy rất vui nhộn, đó là bạn Lê Hồng Đức, sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Cao Thắng.Đức nói suốt buổi tối có cả trăm người chụp hình chung nhưng chỉ bán được có 3 cây kẹo, không đủ tiền đổ xăng đi bán “Thôi kệ, vui là chính mà”, Đức chậc lưỡi. Cứ kết thúc buổi học ở trường, Đức vội vã về nhà mặc đồ vào và đi bán kẹo để kiếm tiền.Cũng tranh thủ lúc rảnh làm nghề mascot để có tiền đi học nhưng một nhóm sinh viên ở khu vực làng ĐH Quốc gia (Q.Thủ Đức, TP.HCM) diễn mascot cho một thương hiệu sữa đã than thở rằng do làm theo hợp đồng cho chủ nên áp lực công việc lớn mà thu nhập lại không cao, theo TTO.Nguyễn Khánh Tiên (sinh viên năm 2 ĐH Khoa học tự nhiên), một mascot diễn vai thỏ trắng thở dài, nói hằng ngày phải đứng ngoài nắng nhiều giờ, khoác lên người bộ đồ nặng nề nhưng tiền thù lao chỉ 150,000-180,000 đồng/ca 4 tiếng.“Có hôm mệt quá em ngất xỉu, phải vào viện. Trong giờ làm việc mà ngồi nghỉ hoặc gỡ trang phục ra cho bớt nóng sẽ bị trừ tiền. Có những show em bị cắt tới 50-70% thù lao vì những lý do như vậy” - Tiên cho biết.Được biết, ngoài trường hợp được công ty thuê mình giao cho bộ đồ thú mascot, các bạn SV phải tự mua, mỗi con mascot mới giá 10-15 triệu đồng, còn con cũ giá 5-8 triệu đồng. Thuê lại đồ mascot của các công ty tổ chức sự kiện thì ngoài tiền thế chân 200,000 đồng/con, giá thuê là 100,000-150,000 đồng/ngày/con (thuê lần đầu) hoặc từ 80,000-90,000 đồng (đã thuê lâu).