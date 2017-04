Chia sẻ Kinh Nghiệm Hoạt Động và Tiệc Gây Quỹ 2017 của BPSOS

Hàng năm BPSOS đều tổ chức tiệc gây quỹ để có thêm ngân khoản hoạt động. Năm nay tiệc gây quỹ đã được làm tại nhà hàng Thần Tài ở thành phố Falls Church vào ngày Thứ Sáu vừa qua. Gần 400 thực khách đã tham dự. Ban tổ chức đã thu được khoảng $22,000 Mỹ kim tiền đóng góp thêm của nhiều mạnh thường quân, chưa kể một số tặng phẩm trị giá $4,000 dùng làm giải thưởng xổ số bao gồm hai hộp nữ trang trị giá tổng cộng $2,500. Tiền vé thâu được khoảng $10,000 sau mọi chi phí. BTC chưa kịp đúc kết sổ sách để có các con số chính xác.

BPSOS sẽ có những hoạt động đặc biệt sắp tới trong năm nay như sau: (1) Vận động với Liên Hiệp Quốc và chánh phủ Nam Dương vào tháng 5 để cứu trợ 18 thuyền nhân Việt Nam đang bị giữ tại Jakarta; (2) Vận động cho nhân quyền và tự do cho Việt Nam (Vietnam Avocacy Day) vào tháng 6; (3) chuẩn bị gửi phái đoàn tham dự Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo do BPSOS tổ chức và Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự của các quốc gia Động Nam Á do ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) tổ chức tại Phi Luật Tân vào tháng 7 và tháng 8.

Trong bữa tiệc, một số thiện nguyện viên của BPSOS đã vắn tắt trình bầy một số kinh nghiệm hoạt động như sau:

1. Tài trợ để tổ chức văn phòng BPSOS ở Thái Lan, chỉnh sửa và dịch thuật các đơn xin trợ cấp khẩn cấp cho các tù nhân lương tâm và những nhà đấu tranh nhân quyền hay hoạt động tôn giáo bị đàn áp. Văn phòng ở Thái Lan có tên chính thức là “Center for Asylum Protection”.

2. Chương trình "kết nghĩa" với Ô. Đặng Xuân Diệu và nhóm kết nghĩa với Giáo Xứ Đông Yên.

3. Chia sẻ kinh nghiệm "kết nghĩa" với hai nhà hoạt động bảo vệ quyền lao động tại Việt Nam là các ông Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, giới thiệu Đại Sứ Grover Joseph Rees với cộng đồng Việt ở Jakarta để can thiệp cho 18 thuyền nhân vượt biển lần 2 đang bị kẹt ở Indonesia.

4. Chia sẻ về việc Hội Bạn Đồng Hành vừa kết nghĩa với và tài trợ cho Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.

5. Vietnam Advocacy Day và việc vận động thành công cho Luật Magnitsky Toàn Cầu và Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Frank Wolf.

6. Nói về sự tiếp tay cho chương trình CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) để giải cứu các nạn nhân buôn người.

7. Chia sẻ kinh nghiệm về việc giải thích cho đồng hương các hoạt động của BPSOS và vận động họ yểm trợ.

8. Nói về kinh nghiệm tài trợ cho Cô Lê Thị Kim Thu khi còn ở Việt Nam, và đóng góp cho Chùa Long Thọ.