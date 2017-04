ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2017 CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND - Sat 3/25/2017

v=LVi_P0_cEjw

Tối thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2017, Tổng Hội Sinh Viên VN vùng New England (IVSA/NE) tổ chức đại hội hàng năm tại khách sạn Hilton ở thành phố Woburn, Massachusetts trong ba ngày từ thứ Sáu đến Chủ Nhật và một phần trong chương trình là đêm dạ tiệc. Thật là một cảm giác lạ và hạnh phúc lẫn hãnh diện cho chúng tôi khi đứng trong một khán phòng rộng lớn với hơn hai trăm nam, nữ sinh viên VN trang trọng trong trang phục dạ tiệc thật là lịch lãm và sang trọng.Nhìn đâu đâu chúng tôi cũng thấy những tiềm năng của những nhà trí thức trẻ để lãnh đạo cộng đồng VN và Mỹ ở khắp mọi nơi về nhiều mặt. Hơn thế nữa, đâu đâu cũng là những bàn tay âm thầm phục vụ không biết bao nhiêu là công tác thiện nguyện cho CDVN/Mass và chắc chắn việc tốt này đã và sẽ nhân ra khắp các tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ.Một điều rất là quan trọng là các em đã cố tình không tổ chức chương trình đại hội của các em trong tháng Tư Đen bởi vì các em là những người trí thức trẻ sống có ý thức chính trị. Đó là điểm son nỗi bật bởi vì hầu hết các em sinh trưởng tại Mỹ và thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt. Hơn thế nữa, có nhiều em không rành chữ Việt và các em làm toàn bộ chương trình của mình bằng tiếng Anh nhưng các em biết hát bài quốc ca bằng tiếng Việt vừa mặc áo dài truyền thống VN cả nữ lẫn nam. Đó chính là giờ phút xúc động nhất của chúng tôi khi tham dự chương trình của các em trong đêm khai mạc tối thứ Sáu vừa qua.Chúng tôi cám ơn các bậc phụ huynh của các em khéo dạy con cháu mình luôn nhớ về nguồn cội và hiểu biết lịch sử đau thương của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cũng cám ơn các em cháu trong ban lãnh đạo của tổng hội và trong ban tổ chức đã làm việc hết mình để phục vụ, vun bón những chồi non lãnh đạo trong tương lai. Chúng tôi cám ơn Tổ Chức CDVN/Mass và Hội Thanh Niên Thăng Long luôn đứng bên cạnh để hổ trợ lẫn tài trợ cho chương trình và các hoạt động của các em. Chúc các em ngày càng thăng tiến trên con đường học tập, rèn luyện đạo đức và hăng say tham gia các công tác phục vụ tha nhân.Bảo Châu Kelley từ Level5 Media.Lãnh đạo IVSA/NE hát quốc ca