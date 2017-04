Bạch Ốc: Không Sưu Tra Lý Lịch Tướng Flynn Vì Obama Đã Làm

WASHINGTON - Đoàn cố vấn của nội các Trump nhận rằng Bạch Ốc không tra xét về Tướng Michael Flynn để giao vai trò cố vấn an ninh quốc gia ngoài hồ sơ an ninh về ông do chính quyền Obama thực hiện, là đổ lỗi cho chính quyền trước.Ông Flynn điền tờ khai SF-86 để tái tục khai thông an ninh hồi đầu năm 2016, một tháng sau khi đọc tham luận tại 1 hội nghị quốc tế do truyền thông Nga tổ chức, tuy không còn là viên chức – ông Flynn có thể duy trì khai thông an ninh vì là cựu giám đốc quân báo (DIA).Tổng thanh tra của Ngũ Giác Đài đã bắt đầu điều tra để biết ông Flynn có xin phép truớc để nhận tiền từ 1 cơ sở ngoại quốc hay không – tính vào trưa Thứ Năm, không có tin về bằng chứng ông Flynn xin phép.Trong buổi họp báo hàng ngày, tham vụ báo chí Sean Spicer nhắc lại hôm Thứ Năm: khai thông an ninh của cựu Tướng Flynn đuợc chính quyền Obama tái cấp trong năm qua. Theo lời ông Spicer, khai thông an ninh đuợc thực hành tương tự với mọi viên chức, chúng ta hiện không có 1 tiến trình độc đáo – ông Spicer đặt vấn đề “Sao lại tái kiểm an ninh với người từng đứng đầu DIA ?”.Nhà báo thiên tả Jason Easley của Politicousa viết “Spicer gián tiếp thú nhận Bạch Ốc luời biếng khôn tả, công việc của đoàn chuyển tiếp là thiếu chuyên nghiệp và thừa bất cẩn”.