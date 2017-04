Thịt Heo Đến Tay Người Tiêu Dùng Tăng Giá 5 Lần

Giá heo hơi giảm mạnh nhưng giá thịt heo bán lẻ vẫn không điều chỉnh.

Từ đầu năm đến nay, từ Đồng Nai tới các tỉnh phía Bắc, giá heo hơi bán tại chuồng, trại xuống thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 23,000-25,000 đồng/kg, giảm gần 50% so với trước. Trong khi đó, tại chợ và các cửa hàng thực phẩm, giá thịt heo vẫn cao ngất ngưởng, theo VnExpress.Tại các chợ vùng Sài Gòn chợ, thịt ba rọi ở mức 100.000 đồng/kg, sườn non 130,000 đồng, thịt mông 90,000 đồng… Còn tại các cửa hàng thực phẩm, điển hình như Vissan, giá thịt heo cao hơn chợ 10,000-30,000 đồng một kg, như thịt ba chỉ lên tới 120,000 đồng/kg, sườn non 160,000 đồng. Như vậy, giá thịt heo từ hộ nuôi tới tay người tiêu dùng tăng 4-5 lần.Về nguyên nhân giá heo hơi giảm nhưng thịt ngoài chợ vẫn cao ngất ngưởng, VnExpress dẫn lời chị Hạnh, tiểu thương chợ An Bình (quận 5), cho rằng bởi đủ các loại chi phí, từ vận chuyển đến xăng dầu, nhân công tăng… nên giá thịt heo chỉ có điều chỉnh tăng chứ ít khi giảm. Mặt khác, khi lấy ở các lò mổ, giá thịt cũng chỉ giảm 3,000-5,000 đồng/kg, ít quá nên khó có thể giảm giá bán ra.Trong khi đó, đại diện của Vissan lại lý giải là do thịt heo của công ty chất lượng, thịt sạch nên giá thường cao hơn chợ và thỉnh thoảng công ty cũng có nhiều chương trình khuyến mại để giảm giá cho người tiêu dùng. Mặt khác, loại heo mà công ty giết mổ thường đạt chuẩn 100kg, chứ không phải loại quá lứa 120kg như trên thị trường.VnExpress nêu ý kiến của bà Nguyễn Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ An Hạ, cũng lý giải rằng vì bao tiêu cho người nông dân nên giá thu mua của công ty vẫn ở mức 37,000-39,000 đồng một ký heo hơi nên giá bán trên thị trường không thể giảm thêm. Mặt khác, theo bà, giá heo hơi giảm hai thì heo thành phẩm chỉ giảm một, vì 100kg heo hơi mới được 60-70 kg thịt thành phẩm.Ngược lại, ông Nguyễn Quang Thọ, giám đốc Công ty Thy Thọ - đơn vị thu mua heo trực tiếp của nông dân và giết mổ phân phối heo thịt đến các chợ, cho rằng giá thịt heo bị đẩy lên cao gấp đôi đã là bất hợp lý. “Giá heo tôi mua tại trang trại là 23,000-25,000 đồng một kg với heo mỡ, còn heo đạt chuẩn là 29,000 đồng/kg. Rồi thêm các chi phí vận chuyển, giết mổ, rốt cuộc mỗi kg thịt heo thành phẩm cao hơn so với heo tại chuồng là 10,000-15,000 đồng nên công ty tôi bỏ sỉ thịt heo cho các chợ với giá chỉ 40,000-43,000 đồng/kg. Vậy mà các sạp bán ra đến 90,000 – 130,000 đồng/kg”, ông Thọ phân tích.“Phần chênh lệch giữa giá bán tại chuồng với giá bán đến tay người tiêu dùng dường như đang chảy vào túi bộ phận trung gian, nhất là người bán lẻ và thương lái”, ông Thọ nói thêm.VnExpress nêu ý kiến của một chuyên gia trong ngành, cho rằng sở dĩ giá heo tại trang trại xuống thấp, ngược lại giá bán lẻ cao là do người kinh doanh không muốn giảm mức thu lợi nhuận đang có và họ lạm dụng khâu vận chuyển để làm nguyên nhân giữ giá. Trong khi đó, khâu quản lý kiểm soát từ trang trại tới nơi giết mổ và tiêu thụ thì tắc trách, “mạnh ai nấy làm”, dẫn đến tình trạng giá thị trường hỗn loạn.