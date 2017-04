Putin Xài Xã Hội Đen: Buôn Lậu, Thủ Tiêu...

BRUSSELS - Trong lúc quan hệ giữa Nga và phương tây căng thẳng vì vụ sáp nhập bán đảo Crimea từ 3 năm qua, giới lãnh đạo Nga không ngừng tìm kiếm công cụ để thi triển ảnh hưởng chính trị ngoài nước.Ngoài công việc của các cơ quan an ninh tình báo, Điện Kremlin dùng các nhóm tội phạm tổ chức nói tiếng Nga tại châu Âu như là phương tiện mới, theo kết quả khảo sát mới của European Council on Foreign Relations (ECFR), là 1 cơ sở nghiên cứu đặt văn phòng khắp lục địa.Phúc trình ECFR xác nhận có liên lạc mật thiết giữa “tình báo hải ngoại – FIS”, quân báo (GRU), an ninh liên bang (FSB) và các nhóm tội ác có tổ chức nói tiếng Nga tại châu Âu. Hơn nữa, Moscow giao cho số tay sai này các nhiệm vụ như là đại diện chính quyền Nga.ECFR nhận xét: nhà nước Nga là phạm tội cao độ, sẵn sàng dùng hung đồ như là công cụ cai trị. Tác giả của phúc trình ECFR là chuyên gia về Nga Mark Galeotti nói với phóng viên Đức: thế giới của tội ác, chính trị, kinh doanh và an ninh mật vụ của người Nga liên kết với nhau từ thập niên 1990. Cơ cấu này thay đổi khi Putin nắm quyền lãnh đạo thượng đỉnh, bắt đâu xử dụng “xã hội đen” vì lợi ích của hàng ngũ viên chức. Ông nói “Băng đảng tiếp tục là băng đảng, nhưng nhà nước là băng đảng lớn mạnh nhất”.Theo phúc trình ECFR, tổ chức tội ác gọi là “mafia Nga” đuợc Moscow xử dụng trong các mục đích khác nhau, giồm tấn công mạng, buôn người, buôn lậu hàng hoá, thủ tiêu đối lập nhân danh Điện Kremlin. Mafia Nga cũng đem lại các nguồn thu đen tối cho Điện Kremlin.1 trường hợp điển hình về hợp tác giữa Điện Kremlin và “xã hội đen” đuợc ghi nhận vào thời gian chuyên gia Galeotti làm việc nghiên cứu với Institute of International Relations (Prague) năm 2010 là vụ tai tiếng gián điệp chưa từng thấy bùng nổ giữa Nga và Hoa Kỳ. Nữ điệp viên tóc đỏ Anna Chapman và 9 đồng nghiệp bị tình báo Hoa Kỳ khám phá đuợc trao đổi để Washington nhận về 4 người. Tuy nhiên, điệp viên Nga thứ 11 là Christopher Metsos biến mất sau khi bị bắt ở Cyprus và đuợc tạm thích. Giới thông thạo tin rằng “mafia Nga” đã đưa Metsos trở về Nga.Ông Galeotti nói: có vô số nguồn thông tin về liên lạc giữa Điện Kremlin và các nhóm tội ác có tổ chức – các địa điểm phổ thông nhất là cộng đồng nói tiếng Nga ở miền nam Tây Ban Nha, tại Hy Lạp, Latvia.Ông Walter Kego là 1 chuyên gia khác về Nga, làm việc với Institute for Security and Development Policy (Stockholm) cho hay: mafia Nga không hoạt động ngoài đường phố, họ có ảnh hưởng với chính giới sở tại – ông nói “Khỏi phải hỏi, họ đuợc các viên chức Moscow giao 1 số việc, nhưng không là luôn luôn”.